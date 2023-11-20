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俄勒岡毒品除罪化成效不彰 擬修法恢復吸毒刑責

編譯俞仲慈／綜合19日電
俄勒岡州特蘭市一名男子光天化日下公然在街頭吸毒後不省人事，一旁的巡邏警察也莫可奈何。(美聯社)
俄勒岡州特蘭市一名男子光天化日下公然在街頭吸毒後不省人事，一旁的巡邏警察也莫可奈何。(美聯社)

據華爾街日報報導，2020年俄勒岡州首開全國先例，通過一級毒品除罪化，實施近三年，由於成效不彰，俄州出現反對聲浪並考慮修法，擬重新恢復吸毒的刑事責任。

尤金市(Eugene)56歲書店女店員米雪兒·勒夫(Michelle Loew)2020年投票贊成毒品除罪化，但如今看到這座17萬5000人口的俄勒岡第三大城，吸毒者充斥公共場所，讓她悔不當初：「原本還為自己的憤世嫉俗感到驕傲，但顯然我很天真。」

2020年俄州以58%多數票通過「110號措施」(Measure110)將一級毒品除罪化，免除吸毒的刑事責任，改為罰款，不過自2021年生效以來，開出約6000張罰單，僅有92人撥打專用電話並完成戒癮醫療評估。

史丹福大學(Stanford)教授韓福瑞(Keith Humphreys)直言：「不要誤以為毒品合法化，吸毒者會衝進來接受治療，因為毒癮不像癌症，就算爬過滿地碎玻璃也要拼命治療。」

據統計，截至今年5月的12個月內，俄州吸毒過量致死人數較去年同期增加23%，達1500人，增幅居全國第三，僅次於華盛頓州和內華達州。

尤金警方接獲吸毒過量的報案數，從2020年438件增加至去年823件，今年到目前為止已達858件，連執法人員也對開毒品罰單興趣缺缺，尤金警局局長史基納(Chris Skinner)坦承：「我們沒有看到有人因罰單而戒毒康復，因此很難對這項執法感到振奮。」

而且隨著吸毒猖獗，留下各種垃圾穢物，不但破壞市容，甚至影響商家營業，企業主西格蒙德(Matt Siegmund)坦承每天營業前，員工得先清掃人行道上的排泄物和針頭，以免顧客不敢上門，他無奈表示：「我覺得這些大街上的吸毒者比我擁有更多權益。」

因此俄州出現反對並修改「110號措施」的聲浪，前監獄主管威廉斯(Max Williams)正推動將吸食芬太尼等毒品定為刑事犯罪的計畫：「有人說這個國家是民主實驗室，但當你是白老鼠的時候，情況截然不同。」

毒品 俄州 史丹福大學

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