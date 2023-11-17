我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

以軍秀影片 稱在西法醫院發現隧道和放置炸彈的汽車

男遭警車撞死埋屍 母5個月後才獲知

編譯盧炯燊／綜合16日電
韋德的母親羅賓遜(中)在民權律師和家人陪同下，看著裝有兒子遺體的屍袋被送上殯儀館靈車，準備補行葬禮。(美聯社)
韋德的母親羅賓遜(中)在民權律師和家人陪同下，看著裝有兒子遺體的屍袋被送上殯儀館靈車，準備補行葬禮。(美聯社)

密西西比州海恩茲郡(Hinds County)雷蒙德市(Raymond)37歲非裔男子韋德(Dexter Wade)與家人失聯五個多月，其母遍尋不獲， 最後才得知他於今年3月5日遭一名傑克遜警局(Jackson Police Department)休班警員駕駛警車撞死，然後草草埋在一處公共墓地，而且未通知死者家屬。

韋德的母親羅賓遜(Bettersten Wade Robinson)15日接受美國廣播公司新聞直播(ABC News Live)訪問，直指當局掩飾真相並要求問責。

羅賓遜說自兒子韋德失聯後，她五個多月來多方找尋，直到8月4日才知道兒子已遭警車撞死，然後被埋在雷蒙德拘留中心外一個亂葬崗。本月13日早上，當她到墓地準備找回兒子遺體並給予適當葬禮時，竟然得悉兒子遺體在數小時前給人挖掘了出來，對她而言無異進一步沉重打擊。

羅賓遜怒斥：「他們未經我允許就把他埋進地裡，他們未經我允許就把他挖了出來 」，「我看不到他給挖出來。」

羅賓遜的律師表示，韋德的家人早前與海因茲郡參事委員會(Board of Supervisors)達成協議，挖掘工作將於13日當天上午11時30分開始，但韋德家人到達時，發現遺體已於上午8時被挖了出來，當時並沒有家人在場。

根據參事委員會五名委員並未回應為何提早挖掘。海因郡行政長官瓊斯(Kenny Wayne Jones)說事件非常不幸，但強調沒有掩飾真相，只是溝通出現問題所致。

羅賓遜難掩失望，因為沒有人願意就埋葬其子，然後又挖出來一事承擔責任，而這一切都是在家屬不知情及未許可的情況下進行，竟然沒有人向她說一聲道歉。

車禍發生地點傑克遜市市長盧蒙巴(Chokwe Antar Lumumba)稱這起事故完全是交通意外，但也承認由於缺乏溝通，導致韋德的家人數個月後才得知。海因茲郡地方檢察官正就事件展開調查，承認在處理韋德遺體過程中有違規行為。

非裔 密西西比州

上一則

抗議低薪 全美200多家星巴克「紅杯日」罷工

下一則

眾院報告指欺詐 桑托斯放棄再選眾議員

延伸閱讀

美股危險 億萬富豪投資Asness：現較青睞債券而非股票

美股危險 億萬富豪投資Asness：現較青睞債券而非股票
告勞勃·狄尼洛公司歧視與報復 女助理獲賠120萬

告勞勃·狄尼洛公司歧視與報復 女助理獲賠120萬
安克拉治最古老建築 150年歷史聖尼可拉斯東正教堂展開重建

安克拉治最古老建築 150年歷史聖尼可拉斯東正教堂展開重建
內州婦買藥幫女兒墮胎、埋屍 判2年監禁 不得緩刑

內州婦買藥幫女兒墮胎、埋屍 判2年監禁 不得緩刑

熱門新聞

葉倫在In-N-Out漢堡餐廳中點餐。(截取自X@Viktoria Dendrinou)

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

2023-11-15 12:38
房屋仲介是全美最熱門職業之一，聯邦法院上個月裁決出爐後，佣金計算的改變預料將掀起職場變化。（路透）

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

2023-11-14 10:40
國務卿布林肯（中）在聽到拜登總統說習近平是獨裁者時，整張臉都皺了起來。（截自CNN畫面）

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

2023-11-16 13:57
艾特金斯(Randall Atkins)展示懷俄明州謝里登(Sheridan)外圍一座老舊煤礦場的礦產樣本。(美聯社)

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

2023-11-09 11:09
老年人口增加的趨勢將越來越嚴重。（美聯社）

何處是「老」家？美長照開銷暴增 拖垮數百萬家庭

2023-11-14 10:55
中國國家主席習近平在愛阿華州的「老朋友」獲邀參加2023年APEC場邊招待會和晚宴。2012年，習近平擔任國家副主席時曾舊地重遊，並前往蘭德（左）家作客。（取材自X平台）

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

2023-11-11 19:40

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺