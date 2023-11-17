男遭警車撞死埋屍 母5個月後才獲知

韋德的母親羅賓遜(中)在民權律師和家人陪同下，看著裝有兒子遺體的屍袋被送上殯儀館靈車，準備補行葬禮。(美聯社)

密西西比州 海恩茲郡(Hinds County)雷蒙德市(Raymond)37歲非裔 男子韋德(Dexter Wade)與家人失聯五個多月，其母遍尋不獲， 最後才得知他於今年3月5日遭一名傑克遜警局(Jackson Police Department)休班警員駕駛警車撞死，然後草草埋在一處公共墓地，而且未通知死者家屬。

韋德的母親羅賓遜(Bettersten Wade Robinson)15日接受美國廣播公司新聞直播(ABC News Live)訪問，直指當局掩飾真相並要求問責。

羅賓遜說自兒子韋德失聯後，她五個多月來多方找尋，直到8月4日才知道兒子已遭警車撞死，然後被埋在雷蒙德拘留中心外一個亂葬崗。本月13日早上，當她到墓地準備找回兒子遺體並給予適當葬禮時，竟然得悉兒子遺體在數小時前給人挖掘了出來，對她而言無異進一步沉重打擊。

羅賓遜怒斥：「他們未經我允許就把他埋進地裡，他們未經我允許就把他挖了出來 」，「我看不到他給挖出來。」

羅賓遜的律師表示，韋德的家人早前與海因茲郡參事委員會(Board of Supervisors)達成協議，挖掘工作將於13日當天上午11時30分開始，但韋德家人到達時，發現遺體已於上午8時被挖了出來，當時並沒有家人在場。

根據參事委員會五名委員並未回應為何提早挖掘。海因郡行政長官瓊斯(Kenny Wayne Jones)說事件非常不幸，但強調沒有掩飾真相，只是溝通出現問題所致。

羅賓遜難掩失望，因為沒有人願意就埋葬其子，然後又挖出來一事承擔責任，而這一切都是在家屬不知情及未許可的情況下進行，竟然沒有人向她說一聲道歉。

車禍發生地點傑克遜市市長盧蒙巴(Chokwe Antar Lumumba)稱這起事故完全是交通意外，但也承認由於缺乏溝通，導致韋德的家人數個月後才得知。海因茲郡地方檢察官正就事件展開調查，承認在處理韋德遺體過程中有違規行為。