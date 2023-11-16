社群傷害兒童 參議員要Meta報告

Instagram和「臉書」的母公司Meta Platforms執行長查克柏格。(路透)

聯邦參議員 跨黨派團體已寫信給社群媒體 Instagram和「臉書 」(Facebook)的母公司Meta Platforms執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)，要求提供社群媒體對兒童傷害的相關研究文件。

由一名吹哨者(whistleblower)2021年發表的文件顯示，Meta早就知道，最初為照片分享應用程式的Instagram會讓人上癮，並且讓一些青少年女孩身體形象議題更加惡化。

聯邦參議員在聯署信中寫道，國會議員多次要求Meta針對他們對所屬社群媒體平台上年輕人所受威脅的了解、以及已採取措施提供相關訊息，但都遭到阻撓，僅不回應或者提供誤導訊息。

這些參議員說，在上周與新舉報人舉行聽證會、以及麻州檢察長提出新密封投訴之後，他們發出這封信函。

參議員稱，新近披露的資訊顯示，Meta高層直接了解到其平台的相關危害，並且對國會和公眾隱瞞，呼應了前資安專家畢加爾(Arturo Bejar)11月初在參院司法小組委員會聽證會上，有關Instagram的青少年保護機制功效不彰的證詞。

Meta公司未立即回應置評。

全美數十州也在控訴Meta及旗下的Instagram事業部，指控他們讓人對社群媒體平台上癮、進而導致青少年心理健康危機。

商業媒體Bussiness Insider報導， Meta在10月底公布第三季財務報告，業績優於預期，營收成長23%，創2021年以來最大成長率。