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去年來美留學生增幅 40餘年最大

編譯周芳苑／綜合13日電
2022-23學年度全美大學國際留學生人數大增12%，達105萬7188人，創40餘年來最大增幅；中國留學生人數仍高居榜首，台灣排名第六。(美聯社)
2022-23學年度全美大學國際留學生人數大增12%，達105萬7188人，創40餘年來最大增幅；中國留學生人數仍高居榜首，台灣排名第六。(美聯社)

國務院與非營利組織國際教育協會(Institute of International Education)13日公布最新統計，2022-23學年度全美大學國際留學生人數從疫情低迷中反彈，大增12%，達105萬7188人，創40餘年來最大增幅；中國留學生人數仍高居榜首，台灣排名第六。

目前中國在美留學達29萬人，但連續第三年下降；其次是印度留學生26萬9000人，暴增35%，創新高。

國際教育協會執行長古德曼(Allan Goodman)表示，數據再次彰顯美國仍是全球學生海外留學首選，一個多世紀以來始終如此。

調查稱，中國多年來赴美留學需求強勁，但由於兩國關係緊張，以及英國、加拿大的大學招生競爭力提高，中國學生對留學美國的興趣減弱；有些官員則歸因於疫情期間中國長期限制出國旅行。

美國大學已將招生目標對準印度，希望善用印度不斷增長的人口。聯合國預計印度今年將超過中國成為全球人口最多國家。

全美有24州印度留學生人數超過中國學生，伊利諾州、德州和密西根州躋身國際學生首選。

美國研究所課程連續第二年被視為對國際學生的主要吸引力，入學人數增加21%，大學部僅增加1%，扭轉過去十年大學部數量增加的趨勢。

數學和電腦科學最受留學生青睞，人數比一年前增加20%；其次是工程與商業。 這三大領域留學生人數占國際學生一半以上。

國際學生人數已回到疫情前水準，接近2018年的110萬人最高紀錄；來美留學人數在疫情兩年間急降。

另一小型調查顯示，今年秋季班國際留學生增加8%。

2022-23學年國際學生僅占所有大學生的5.6%，但極具影響力，有助於全球交流，而且國際學生學費較高，為大學挹注收入。

留學生人數冠亞軍是中國和印度，接著依序是韓國、加拿大、越南、台灣和奈及利亞。

至於美國本地學生，根據國家學生資訊交換所(National Student Clearinghouse)統計，疫情紓緩後，各大學入學率低迷，2023年秋季新生入學率下降3.6%。

中國留學生 印度 疫情

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