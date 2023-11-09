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亞馬遜搶健保生意 推出99元可買價值199元保險

記者張聲肇／綜合報導
網商巨擘亞馬遜宣布透過去年併購的One Medical進軍廉價健保市場，Prime會員繳99元年費即可購得價值199元的醫療保險。(Getty Images)
網商巨擘亞馬遜宣布透過去年併購的One Medical進軍廉價健保市場，Prime會員繳99元年費即可購得價值199元的醫療保險。(Getty Images)

網路商業巨擘亞馬遜(amazon.com)搶醫療保險生意，8日宣布Amazon Prime會員年繳99元即可購得價值199元的One Medical保險；亞馬遜去年以39億元併購One Medical，凸顯它進軍健保市場的雄心。

Amazon Prime會員如果要購買One Medical保險，每月只要9元，年費99元，非會員買同樣的保險，年費要199元。加保人可享視訊看病服務；配合其他另費保險或自費，可到指定醫療診所看病；有些醫療檢驗也可免費。Amazon Prime購物會員的年費是139元。

目前已有雇主替員工出199元年費買One Medical險，最新辦法能吸引多少Amazon Prime會員加保，有待觀察。

亞馬遜的健保願景還包括醫藥險和無人機送藥服務。執行長賈西(Andy Jassy)說，健保事業可能成為亞馬遜集團的新支柱。

亞馬遜併購One Medical時，市場觀察家就認為它有意和傳統健保業者和員工健保計畫提供者競爭。

亞馬遜和波克夏哈瑟威(Berkshire Hathaway)及摩根大通(JPMorgan Chase)兩大集團合作經營健保業，但三年後宣告終止；自營的遠距醫療服務公司Amazon Care也於去年歇業。今年7月，亞馬遜解雇80名醫藥部門的員工。

健保顧問公司Advis執行長布瑞克(Lyndean Brick)說，健保市場是很難打進去的商業系統，亞馬遜想要突破的話，得納入更多健保服務業者，提供更多納保選項。「One Medical是一個開始，但還得有其它成分加進來。」

亞馬遜說，它的健保宏圖才剛開展，目前的進展值得高興，例如，醫藥生意就大有成長。

亞馬遜今年稍早完成併購「一命健康照護公司」(1Life Healthcare Inc.)，One Medical就是它旗下的主要醫療健保事業體。

去年開業的亞馬遜診所(Amazon Clinic)，今年8月把業務擴展到全國各地。該診所透過視訊看診，診斷尿道炎、結膜炎(紅眼病)等普通疾病；此外，10月已開始在德州大學站(College Station)測試無人機送藥作業。

網商巨擘亞馬遜Prime會員繳99元年費，即可購得價值199元的醫療保險。(Ge...
網商巨擘亞馬遜Prime會員繳99元年費，即可購得價值199元的醫療保險。(Getty Images)

健保 亞馬遜 醫療保險

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