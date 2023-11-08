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阿拉巴馬州牧師市長之死 輿論譴責媒體暴力

編譯俞仲慈／綜合7日電
被媒體公布穿女裝的照片後，阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭自殺死亡。(照片取自Smiths Station市)
被媒體公布穿女裝的照片後，阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭自殺死亡。(照片取自Smiths Station市)

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，阿拉巴馬州牧師市長柯普蘭(F.L.Bubba Copeland)因為被媒體公開其女裝照，於上周自殺身亡，這場悲劇也引發外界對媒體罔顧個人隱私、不當報導的關注。

阿州史密斯站(Smiths Station)市長、也是鳳凰城(Phenix City)第一浸信會(First Baptist Church)牧師的柯普蘭日前被保守派媒體1819 News曝光其私人女裝照後，對外宣稱是紓解壓力的一種嗜好和幻想，並強調：「我沒有什麼好羞愧，很多事都是斷章取義，總之我愛我的家人。」

由於媒體未經柯普蘭同意將照片曝光，形同對柯普蘭強制「出櫃」(outing)，最終導致柯普蘭舉槍自戕。

對此，哥倫比亞大學(Columbia University)精神病學教授德瑞雪(Jack Drescher)表示，當事人私生活被曝光，會出現羞恥、尷尬、羞辱和恐懼等負面情緒，造成嚴重後果，嚴厲譴責媒體的不當報導：「大家之所以躲藏，是因為害怕被發現，而且非出於自願並未經同意，就直接曝光，等同某種形式的暴力。」

LGBTQ歷史學者莉蓮·法德曼(Lillian Faderman)也表示，回顧過去政界也有諸多因為私生活曝光而造成的不幸。

1953年，時任懷俄明州民主黨籍聯邦參議員亨特(Lester Hunt)因為25歲兒子在華府向喬裝牛郎的便衣警察買春而被捕，事後亨特被威脅不得尋求連任，否則公布兒子醜聞，隔年6月亨特宣布不再連任，數日後在參院辦公室自殺身亡。

就連尋常百姓私生活曝光也有極大風險，2010年羅格斯大學(Rutgers University)大一新生克萊門提(Tyler Clementi)儘管家人知道其同志身分，但被室友秘密記錄他和男伴的交往後，仍選擇走上絕路。

雖然時代已經開放，但是私生活被曝光仍是難以承受的痛，法德曼無奈表示：「最諷刺的就是即使沒有受到威脅，但如果失去形象，就會像柯普曼一樣決定自殺。」

阿拉巴馬州東部地區2019年3月遭龍捲風摧殘釀巨災後，史密斯站市長柯普蘭到災區勘...
阿拉巴馬州東部地區2019年3月遭龍捲風摧殘釀巨災後，史密斯站市長柯普蘭到災區勘災。(Getty Images)

阿拉巴馬州 懷俄明州 參院

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