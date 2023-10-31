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「星際大戰」X翼戰機拍賣 313.5萬元成交 破電影道具紀錄

編譯廖振堯／綜合報導
科幻電影「星際大戰」裡的X翼戰機模型機日前以313萬5000元落槌，創下電影道具拍賣的最高價紀錄。(美聯社)
科幻電影「星際大戰」裡的X翼戰機模型機日前以313萬5000元落槌，創下電影道具拍賣的最高價紀錄。(美聯社)

科幻鉅作「星際大戰」(Star Wars)裡的X翼戰機(X-wing starfighter)可說是系列中最具代表性的機種，而一架用於拍攝高潮戰鬥場景的X翼戰機模型日前以313萬5000元的價格落槌，遠高於40萬元的開標價，也創下電影道具拍賣的最高價紀錄。

紐約時報報導，曾在1978年獲得奧斯卡金像獎提名、1980年獲奧斯卡視覺效果獎提名的好萊塢視覺特效專家傑恩(Greg Jein)去年過世，享壽76歲。

傑恩幾十年來收集數百件道具、劇本、服裝和其他好萊塢紀念品，散落在洛杉磯的兩棟房子、兩個車庫和兩個儲藏室裡，他的朋友們在他過世後發現了車庫裡的X翼戰機，收納在紙箱裡的一些保麗龍豆中。

負責拍賣的機構「Heritage Auctions」表示，這架22吋的模型是1977年「星際大戰」反抗軍向死星(Death Star)進行最後攻擊的三架X翼戰機其中之一，配備電動馬達機翼、光纖燈和其他用於特寫鏡頭的功能。一款類似型號的X翼戰機去年售價則接近240萬元。

科幻電影「星際大戰」裡的X翼戰機模型機日前以313萬5000元落槌，創下電影道具...
科幻電影「星際大戰」裡的X翼戰機模型機日前以313萬5000元落槌，創下電影道具拍賣的最高價紀錄。圖為一架X翼戰機2015年在中國展出時，參觀者在展區拍照。(美聯社)

傑恩收藏的其他500多件收藏品也在拍賣會上售出，總價為1360萬元，大多都與科幻作品相關。如原版「星際大戰」的帝國風暴兵(Stormtrooper)服裝以64萬5000元售出；1968年「2001：太空漫遊」(2001: A Space Odyssey)中的太空服售價為44萬7000元；1960年代「蝙蝠俠」(Batman)中的蝙蝠腰帶以36250元賣出。

這場為期兩天的好萊塢拍賣會是史上收入第二高，僅次於2011年女演員黛比‧雷諾(Debbie Reynolds)紀念品拍賣的2280萬元。

拍賣 好萊塢 太空

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