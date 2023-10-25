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潛入賓州大偷拍女生洗澡 華男被逮 認罪稱影片已刪除

記者胡玉立／綜合報導
渉嫌偷拍大學生洗浴的嫌犯李新宇(譯音)。(取自賓州CCCF)
渉嫌偷拍大學生洗浴的嫌犯李新宇(譯音)。(取自賓州CCCF)

賓州州立大學當局本月稍早逮捕現年24歲男子李新宇(Xinyu Li，音譯)，指控他潛入該校大學宿舍偷偷錄下兩名女性洗澡的影片，犯下兩項非法侵入罪和兩項未經同意觀看或拍攝他人侵犯隱私罪。

根據賓州州立大學警方刑事證詞，李新宇在涉嫌10月7日和14日潛入校園宿舍偷拍兩名女性洗澡，20日被捕。當局在他手機裡一個「偽裝成電子計算機」的應用程式內，發現他錄下了五段女性洗澡影片。

第一位女性受害者7日晚上8點26分左右，在漢密爾頓大樓三樓洗澡時，注意到她所在隔間的旁邊站著一個人，「淋浴間上方有一台手機」；緊接著嫌犯跑出浴室，沿著走廊逃走。監視器拍到嫌犯一開始是偷偷跟著可以合法進入大樓的學生，潛入進入漢密爾頓大樓。

14日晚上9:30 左右，第二名女性受害者在漢密爾頓大樓三樓洗澡時，注意到她所在隔間底部伸出了一台手機；手機「在隔間牆下待了幾秒鐘」後，嫌犯帶著手機逃走。校內監視器再次捕捉到嫌犯身影；他從樓梯下到一樓，並在大樓攝影機附近用夾克兜帽罩住自己，然後在校內大樓卸貨區域，乘坐一輛栗色皮卡車離開。

警方接到兩名受害者投訴後，勘查該地區，在附近一處公寓大樓停車場，發現了與嫌犯卡車描述相符的卡車。調查人員發現，該卡車註冊在Comet Tech公司名下。訴訟寫道，「Google搜尋顯示『創辦人兼總裁』是李新宇。該公司為大學生提供送貨/搬家/倉儲服務」。

警方表示，當局認定李新宇為嫌犯，20日將他逮捕，移送法辦；「李新宇承認自己在不同場合拍下兩名受害者洗澡的影片，他對此感到內疚，已刪除影片。」賓州州立大學調查員隨後搜查他的手機，發現了五段受害者在漢密爾頓大樓裸體洗澡影片。

賓州 隱私 Google

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