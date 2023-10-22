前MLB投手 塞拉菲尼涉謀殺被捕

前職棒大聯盟投手塞拉菲尼因涉嫌2021年前妻父母的槍擊命案，20日在內華達州被捕。(警方檔案)

前職棒大聯盟(MLB)投手、現年49歲的塞拉菲尼(Danny Serafini)和33歲女子薩曼莎·史考特因涉及2021年與塞拉菲尼岳父岳母相關的命案，20日在內華達州 被逮捕。

加州 普萊賽郡(Placer County)警長辦公室表示，警方調查70歲被害人斯波爾(Robert Gary Spohr)的謀殺案與68歲溫蒂·伍德(Wendy Wood)的謀殺未遂案已長達兩年。

塞拉菲尼是被害人的前女婿，史考特也與被害人相識，據報導她可能是其家中保母；兩人各面臨謀殺與謀殺未遂指控。

2021年6月5日警方接獲來自加州北太浩湖(North Lake Tahoe)一處民宅的911報案電話，遭到槍擊 的斯波爾被發現陳屍家中。伍德也遭槍擊，被送往醫院治療後康復；警方消息指出，伍德於一年後過世。

警方調查發現，在兇殺案發生前數小時，監視器畫面捕捉到戴頭套、面罩及背包的男子走向該處住宅的畫面。

過去兩年，普萊賽郡警長辦公室一直在蒐集有關塞拉菲尼、史考特與本案連結的證據，但未公開細節。警長辦公室目前正準備將塞拉菲尼與史考特正從內華達州引渡回加州。

塞拉菲尼的大聯盟生涯從1996年到2007年，橫跨12個球季，曾先後效力過明尼蘇達雙城隊(Minnesota Twins)等六支MLB球隊，出賽104場；由於在2007年被驗出使用禁藥，遭禁賽50場。

2002年球季，塞拉菲尼一度加盟台灣中職中信鯨隊，出賽2場吞2敗、防禦率13.50，表現欠佳而遭到解約。