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川普競選網站仍貼罵紐約法院書記官 法官開罰5000元 若再犯必重罰

編譯潘勛／綜合20日電
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

前總統川普貼文亂罵紐約州法院書記長，經法官下令刪除，雖自社群媒體刪掉，但仍放在競選網站數周，恩格隆(Arthur Engoron)20日下令罰款川普5000元，並警告再犯必有更嚴厲制裁；川普辯護律師稍早表示，因為選戰機器太大，才不慎忘記刪除那則貼文。

美聯社報導，恩格隆法官以初犯為由，目前避不裁罰川普藐視法庭，但保留那麼做的權利，假如川普再度違反封口令，針對自己民事案件而亂罵法院人員，甚至可以讓川普直接下獄。

恩格隆法官以書面裁示，「警告階段」早已過去，但因川普把罵法院書記長格林菲爾德(Allison Greenfield)的貼文，仍留在競選網站，只屬「初犯」，所以只象徵式地罰川普5000元。

恩格隆在長兩頁的判決書寫道，「別搞錯了，再犯，不論有無犯意，違犯者必遭嚴重得多的制裁，包括金額更重的罰款、判川普藐視法庭，還可能下獄監禁」。

川普律師凱斯(Christopher Kise)辯稱，川普再戰白宮，選舉機器太龐大，才導致川普把訊息由社媒刪除，卻留在競選網站上；經法官向川普律師團指出後，貼文17日已由網站上刪除。

恩格隆法官表示，自己要向川普明確表示，就算選舉機器很大，他仍得為該龐大機器負責。

川普在自己Truth Social平台上貼文亂罵格林菲爾德書記官之後，恩格隆3日向與案各造頒發有限的封口令，禁止抹黑他的僚屬，並警告違犯封口令將致「嚴厲制裁」。但這次罰款只到川普為止，法官給他十天期限繳交罰款。

川普 白宮 紐約州

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