速食連鎖餐飲紛引進AI機器人 備料、上菜全都行

溫蒂漢堡、麥當勞等速食連鎖店也躍進人工智慧熱潮，迅速將這項技術融入營運中。圖為加州一家溫蒂漢堡。(路透)

人工智慧(AI ，人工智能)正夯，溫蒂漢堡(Wendy's)、國際煎餅屋(IHOP)、墨西哥料理店Chipotle、沙拉店Sweetgreen等各大速食連鎖品牌正迅速將AI技術融入商店營運中，使用機器人協助後台備料，在前台則利用AI的計算能力。

機器人服務生將食物端上餐桌、送到家門，廚房機器人可負責製作沙拉、翻煎漢堡排、炸玉米餅等工作；AI語音機器人應用於得來速(drive-thrus)接訂單，並使用菜單推薦引擎，根據客人過去的訂單紀錄推薦餐點。

餐飲業藉此機會削減人力成本，尤其是在人力短缺的時期。

企業還熱中於利用AI推薦刺激個人訂單增長，以增加收益。然而，顧客對於餐飲業的這些科技變化反應不一。

溫蒂漢堡與Google雲端 平台(Google Cloud)合作，跟隨麥當勞(McDonald's)、Del Taco的腳步，在設有得來速車道的餐廳據點推出語音自動化系統；IHOP也與Google雲端平台合作，為在網路訂購的顧客提供個人化推薦服務。

Google雲端零售行業解決方案總經理艾咪·埃施里曼(Amy Eschliman)向Axios新聞網站透露：「我們真的認為Google被定位為餐飲服務顧客的優先夥伴。」她說：「發掘新產品是消費者面臨的關鍵挑戰。」

Chipotle還在嘗試使用機器人為線上訂單提供服務，該餐廳採用Hyphen公司的自動化系統，使用「智能分配器」分配沙拉配料。