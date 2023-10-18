美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

紐約哥倫比亞大學學生12日參加在校區舉行的支持巴勒斯坦集會。（Getty Images）

美國最負盛名律師事務所之一的達維律師事務所（Davis Polk）最近撤回三名哈佛與哥倫比亞大學法學院學生的錄取通知，原因是該所認為，這三人領導的學生團體發布公開信，譴責以色列 要為巴勒斯坦 武裝組織哈瑪斯 7日跨境攻擊負責。

紐約時報17日報導，總部設在紐約的達維律師事務所表示，這三名法學院學生中，兩名哥大學生在簽署了一封信的學生團體擔任領導職務。哈佛巴勒斯坦團結委員會（Harvard Palestine Solidarity Committee）聯合撰寫了認為「以色列政權」應負責之公開信，第三位錄取通知遭撤的學生就隸屬該團體。

達維律師事務所在聲明指出，法學院學生團體在最近幾天簽署了某些聲明，其中表達的觀點直接違背了該所的價值觀體系，為了確保「我們繼續維護支持與包容的工作環境，對簽署這些聲明負責的學生領袖在本所不再受到歡迎」。

達維律師事務所所長兼主持律師巴爾（Neil Barr）接受訪問時表示，該所不希望贊同哈瑪斯攻擊暴行的員工為他們工作。發言人摩斯（Katie Moss）則說，該所承諾雇用的大批哥大與哈佛等大學的法學院學生過去一周發來聯繫，表達不同意所屬團體發布的譴責以色列聲明，許多學生還說自己在聲明公開後就退出了。

達維律師事務所17日表示，正在重新考慮其中兩名學生的決定。他們為自己未能受雇而出言力爭，表示並未同意譴責以色列的信件。三名學生身分沒有公開，所方也沒有透露正在重新考慮哪兩位學生的工作機會，目前也還沒有決定是否改弦易轍。

紐時指出，這次以巴衝突迅速成為近幾十年來最具情感爭議性議題，這個狀況凸顯了問題複雜性，而且對勞資雙方都是如此。同時，把具爭議性政治議題帶進工作場所也衍生新的問題：雇主能否讓員工或可能受雇者，對他們所參與的同質群組每項行動負起責任？