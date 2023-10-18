健保公司牟暴利 治癌學名藥成本55元 竟賣6600元

治療癌症的學名藥「Gleevec」單月成本價55元，但部分大型醫療保險公司卻收取6600元。(美聯社)

癌症 學名藥「Gleevec」單月成本價55元，但CVS Health和信諾(Cigna)醫療保險 公司卻收6600元。

華爾街日報(WSJ)報導，Gleevec於2016年成為學名藥，每月只需要55元便能買到，但保險公司卻以此數額的百倍計價。

WSJ調查指出，CVS Health和信諾每月對Gleevec收費至少6600元，而這兩大保險業者之所以能這麼做，是因為他們與藥局 共同定價，部分藥局根本就是該企業的子公司。

一旦昂貴藥物的專利到期，低價的仿藥就會上市銷售，進而節省大量費用；不過，特定學名藥，如部分癌症藥物、多發性硬化症及其他複雜疾病的仿藥每月仍耗資數千元。

報導指出，信諾和CVS的仿藥平均價格比藥廠定價高出至少24倍；另據非營利藥品定價分析組織「46布魯克林研究」(46brooklyn Research)數據顯示，擁有大型健保組織的「聯合健康集團」(UnitedHealth Group)的藥品定價為成本價的3.5倍。

CVS Health、Cigna和聯合健康集團擁有負責處理藥品開銷與政府計畫的「藥房福利管理」藥局。圖為行人經過一間位於紐約市曼哈頓的CVS藥房。(路透)

研究藥品價格的泛德堡大學(Vanderbilt University)醫學院健康政策教授史黛西·杜塞茨娜(Stacie Dusetzina)表示，「中間商賺大錢，消費者受害。」

公衛研究員和產業官員表示，癥結在於本應限制藥品開銷的企業透過哄抬藥價放大利潤；信諾、CVS和聯合健康表示，他們的藥價因藥房與地點而異，大多數患者透過保險支付的自付費取得藥品，極少人親自到折扣藥局，以低成本的現金價買藥。

信諾、CVS和聯合健康坐擁美國三大「藥房福利管理」(PBM)的藥局，PBM負責處理藥品開銷與政府計畫。

PBM打著降低藥價的名號，決定患者的健保計畫將負擔哪些藥物，以及患者必須自付分擔多少費用。

PBM還會指示患者服用昂貴藥物的低價仿藥，以撙節開支。