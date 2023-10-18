我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

健保公司牟暴利 治癌學名藥成本55元 竟賣6600元

編譯陳韻涵／綜合報導
治療癌症的學名藥「Gleevec」單月成本價55元，但部分大型醫療保險公司卻收取6600元。(美聯社)
治療癌症的學名藥「Gleevec」單月成本價55元，但部分大型醫療保險公司卻收取6600元。(美聯社)

癌症學名藥「Gleevec」單月成本價55元，但CVS Health和信諾(Cigna)醫療保險公司卻收6600元。

華爾街日報(WSJ)報導，Gleevec於2016年成為學名藥，每月只需要55元便能買到，但保險公司卻以此數額的百倍計價。

WSJ調查指出，CVS Health和信諾每月對Gleevec收費至少6600元，而這兩大保險業者之所以能這麼做，是因為他們與藥局共同定價，部分藥局根本就是該企業的子公司。 

一旦昂貴藥物的專利到期，低價的仿藥就會上市銷售，進而節省大量費用；不過，特定學名藥，如部分癌症藥物、多發性硬化症及其他複雜疾病的仿藥每月仍耗資數千元。

報導指出，信諾和CVS的仿藥平均價格比藥廠定價高出至少24倍；另據非營利藥品定價分析組織「46布魯克林研究」(46brooklyn Research)數據顯示，擁有大型健保組織的「聯合健康集團」(UnitedHealth Group)的藥品定價為成本價的3.5倍。

CVS Health、Cigna和聯合健康集團擁有負責處理藥品開銷與政府計畫的「...
CVS Health、Cigna和聯合健康集團擁有負責處理藥品開銷與政府計畫的「藥房福利管理」藥局。圖為行人經過一間位於紐約市曼哈頓的CVS藥房。(路透)

研究藥品價格的泛德堡大學(Vanderbilt University)醫學院健康政策教授史黛西·杜塞茨娜(Stacie Dusetzina)表示，「中間商賺大錢，消費者受害。」 

公衛研究員和產業官員表示，癥結在於本應限制藥品開銷的企業透過哄抬藥價放大利潤；信諾、CVS和聯合健康表示，他們的藥價因藥房與地點而異，大多數患者透過保險支付的自付費取得藥品，極少人親自到折扣藥局，以低成本的現金價買藥。

信諾、CVS和聯合健康坐擁美國三大「藥房福利管理」(PBM)的藥局，PBM負責處理藥品開銷與政府計畫。

PBM打著降低藥價的名號，決定患者的健保計畫將負擔哪些藥物，以及患者必須自付分擔多少費用。

PBM還會指示患者服用昂貴藥物的低價仿藥，以撙節開支。

低價仿藥是當局解決藥品成本高昂的措施之一，藥品專利到期後，仿藥就能上市，激烈競爭往往導致價格暴跌，但當PBM擁有藥房時，價格則不會下滑，而是透過該系統指示病患用藥，從高藥價中獲利。

CVS Health、Cigna和聯合健康集團擁有負責處理藥品開銷與政府計畫的「...
CVS Health、Cigna和聯合健康集團擁有負責處理藥品開銷與政府計畫的「藥房福利管理」藥局。圖為Cigna位於康州的總部。(美聯社)

醫療保險 藥局 癌症

上一則

安謀CEO：美國很難只靠出口管制 切斷中國晶片供應

下一則

負債數十億、訴訟纏身… 連鎖藥局Rite Aid聲請破產保護

延伸閱讀

WSJ：高盛撤出消金業務 主管們拍手叫好

WSJ：高盛撤出消金業務 主管們拍手叫好
藥師荒忙翻 冬天病毒來襲恐更惡化

藥師荒忙翻 冬天病毒來襲恐更惡化
新澤西州百年家族藥房 98歲老闆娘堅守崗位

新澤西州百年家族藥房 98歲老闆娘堅守崗位
全美首例 喬州藥房將售醫用大麻油

全美首例 喬州藥房將售醫用大麻油

熱門新聞

18歲的Stanley Zhong雖遭16所大學拒絕，但得到了Google軟體工程師的職位。（取自ABC7 News Youtube）

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

2023-10-13 14:54
前密西根大學國際公共關係專員蘇德冰，驚傳在厄瓜多爾遇險身亡。(家人提供)

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

2023-10-11 09:46
加州一名幸運兒11日晚獨得「勁球」(Powerball)彩券17億3000萬元頭彩獎金。(美聯社)

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

2023-10-12 01:00
杜維拉在TikTok上分享她申請大學時的烏龍事件。（取自TikTok／dankgiao）

明明申請邁阿密大學… 錄取後卻發現學校在俄亥俄州

2023-10-16 14:40
行動電信服務供應商T-Mobile。(美聯社)

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

2023-10-17 18:22
內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)創辦人、零售業億萬富豪魏克斯納(Leslie Herbert Wexner)。美聯社

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

2023-10-17 12:42

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來