住房開銷低 Z世代「南遷」 可能改變政治生態

由於生活空間寬廣、開銷低，工作地點彈性大，眾多1990年代晚期到2010年代初期之間出生的Z世代遷往南部地區，可能衝擊當地的政治生態。(Getty Images)

長久以來，年輕族群通常前往大城市展開職場生涯，享受忙碌的都會生活，不過，Z世代(Generation Z，1990年代晚期到2010年代初期出生者)的選擇則略有不同，愈來愈傾向於搬到有著遼闊戶外空間、開銷便宜且生活步調緩慢的美國南部；由於年輕人以自由派居多，這股遷徙趨勢可能讓美南地區政治生態因此改變，牽動兩黨勢力消長。

全國儲藏空間市場平台Storage Cafe最近公布分析報告指出，去年全美有33州遷入的人超過搬往他州人數，南卡羅來納州 、田納西州擠進排行榜前十名。

對Z世代來說，搬往德州 的人數最多；2022年，德州有36萬名Z世代年輕人搬入，佛羅里達州在2022年也增加了17萬6000名Z世代居民。

Storage Cafe報告指出，南部地區住房開銷負擔較低，不但對Z世代有高度吸引力，就連千禧世代(Millennials)甚至年齡再大一些、受夠了擁擠都市生活的成年人都心嚮往之。

某些政治專家指出，Z世代遷徙趨勢可能讓南部各州自由派色彩逐漸濃厚；「大西洋月刊」(The Atlantic)記者湯普森(Derek Thompson)2019年報導：「現今國內遷徙民眾經常是有大學學歷、屬於自由派的Y世代與Z世代，這些搬家趨勢將讓美國南部都會區紛紛變成民主黨票倉。」

根據統計，2022年全美有130萬人搬到南部各州，德州、佛州、田納西、北卡州搬入人數最多。居民流失最多的則是加州、紐約以及伊利諾州。

省錢是年輕人決定搬到南部的重要因素。舉例來說，從加州搬到南卡羅來納州，購買房屋平均可省43萬多元。

南部各州就業機會增長，同樣讓Z世代受到鼓舞。特斯拉(Tesla)電動車選擇德州為總部地點，蘋果公司(Apple)耗資10億在北卡羅來納州 興建辦公園區。許多公司到現在都允許員工遠距上班，也讓Z世代告別寒冷又昂貴的都會區，挑選喜歡的地點做為新家。