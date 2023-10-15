你挺誰？以巴衝突燒進美國名校 各界熱議、更有人為此丟了工作機會

以巴血腥衝突下，美國幾所最負盛名的大學也爆發憤怒激烈的爭論。圖為10月14日，哈佛大學為以巴衝突舉辦示威活動，示威者參加「緊急集會：與加薩圍困下的巴勒斯坦人站在一起」。（路透）

中東地區以巴血腥衝突下，美國幾所最負盛名的大學也爆發憤怒激烈的爭論，這些大學既是培養美國領袖的搖籃，有時也是激進主義的溫床。

在哈佛大學 （Harvard University）、史丹福大學（Stanford University）和紐約大學（NYU），相關學生、教授和管理階層在社群媒體爆發的辯論很快蔓延開來，並在政治圈和媒體界引起回響。

至少發生過一些案例是，有人因為對以巴衝突所持立場，而失去了工作機會，或招致暴力威脅。

事件源起是伊斯蘭主義集團哈瑪斯（Hamas）突襲以色列 、以國採取嚴厲報復，美國哈佛大學校園出現親巴勒斯坦 的學生連署信，將中東深陷暴力歸咎於以色列。

由34個哈佛學生社團組成的聯盟表示，在以色列占領巴勒斯坦數十年之後，他們「認為以色列政權應對眼前的所有暴力行徑負起全部責任」。

連署信說，最近發生的事件「並非憑空發生」、「75年來，以色列的暴力已經影響了巴勒斯坦人生活的各個層面。」

校方遭批「道德懦弱」

連署信引來前哈佛大學校長、前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）的嚴厲反應，他不僅批評學生們的言論，也抨擊哈佛領導階層的沉默態度。

他在社群媒體X上寫道：「哈佛領導階層沉默以對…讓哈佛看似對猶太國家以色列所受恐怖行徑展現出最佳中立態度…我感到噁心。」

麻州民主黨籍國會議員歐清傑（Jake Auchincloss）在社群媒體上表示，他為哈佛母校感到「羞恥」，稱哈佛學生的言論「道德敗壞」，並指責大學領導階層「道德懦弱」的表現。

哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）等校方高層先前確實有發表聲明指出「哈瑪斯集團針對以色列公民展開突襲造成死亡與破壞，令他們感到心碎」。但聲明中避免直接提及學生連署與相關回應。

隨著批評排山倒海而來，促使蓋伊發表了第二份聲明，她說：「毫無疑問地，我譴責哈瑪斯犯下的恐怖暴行…這種不人道行為令人憎惡。」

在各方憤怒反應中，參與連署的學生社團名單被刪除，校方隨後貼文表示：「這是為了學生的安全。」

一些社團成員遭到「人肉搜索」，他們的個資未經同意就被公開到網路上。一輛在校園附近行駛的汽車上載著顯示螢幕，上面秀出名字和照片，標題寫著：「哈佛的反猶太分子領頭羊」。

校園不安

在紐約大學，社團「學生律師協會」（Student Bar Association）主席宣稱「以色列應對這重大生命犧牲負有全部責任」後，溫斯頓-史特拉恩法律公司（Winston & Strawn）隨即撤回稍早提供給學生的工作機會。

在西岸，著名的史丹福大學管理階層，因拒絕譴責一幅抗議者懸掛的親巴勒斯坦布條而受到撻伐。

再回到東部，華府地區喬治城大學（Georgetown University）學生寫信給校長，譴責他「對巴勒斯坦的苦難長期以來保持沉默」。

一位耶魯大學（Yale University）教授稱以色列是「凶殘、種族滅絕的遷占者國家」，馬上就有人發起請願函要求解雇這名教授，並且很快就獲得近4萬5000人的連署。

在這種緊張的背景下，兩邊不同主張的學生都表示感到不安。

布朗大學（Brown University）以色列學生會主席李德曼（Jillian Lederman）告訴有線電視新聞網 （CNN）說：「我們有很多猶太學生感受到威脅…這是他們以前從未經歷過的。」

哈佛大學一名拒絕透露姓名的巴勒斯坦學生告訴美國廣播公司新聞網（ABC News）說：「身為巴勒斯坦人，這是一個非常、非常可怕的時刻…在一個充滿敵意的環境中。」

哈佛大學本周宣布，校警正在加強校園巡邏。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點