禽流感再起 南達科他州和猶他州2火雞養殖場傳災情

禽流感疫情再起，農業部和農場不敢大意。(路透)

家禽養殖業傳出本季首例高致病性禽流感 ，農業部(USDA)報告指出，南達科他州 吉若德郡(Jerauld County)一家有約5萬隻火雞的養殖場，10月4日首先傳出病例；兩天後，猶他州桑皮特郡(Sanpete County)一座擁有14萬多隻火雞的養殖場，也被證實出現致命型禽流感。

受感染的雞群通常會被銷毀以防止傳播，養殖場也必須全面消毒，但民眾還是擔心疫情 會擴散。

上周之前，國內近幾個月來僅有的禽流感報告只零星出現在散養的雞群或野鴨、雁和鷹等野生鳥類中。野生鳥類通常不會出現禽流感症狀，但遷徙過程中可能將病毒傳播給商業養殖家禽。

南達科他州獸醫湯普森(Beth Thompson)表示：「我毫不懷疑會出現更多病例，因為鳥類遷徙才剛開始。」

根據USDA的數據，去年禽流感導致美國47州的家禽生產商損失近5900萬隻家禽，其中包括蛋雞、火雞和肉雞，這是美國史上最致命的疫情，導致雞蛋和火雞肉價格飆升，政府損失超過6億6000萬元。

人類感染禽流感的情況相對罕見，但隨著病毒襲擊包括一些哺乳動物在內的其他物種，科學家擔心病毒可能會進化成更容易在人類中傳播；柬埔寨本周就出現今年第三起人類因禽流感死亡的病例。

農業官員認為今年的病例屬於去年疫情爆發的一部分，該疫情在歐洲蔓延後於2022年2月抵達美國。美國對從歐洲進口的家禽實施定期限制，以限制傳播的可能性。湯普森表示，目前傳播的病毒版本與去年的版本基本相同。

然而，家禽業者多年來一直保持嚴格的生物安全措施，採取措施阻止病毒進入雞群。主要策略是防止野鳥的糞便被工作人員的鞋子或衣服帶進養殖場；另外老鼠、小鳥甚至灰塵顆粒也都可能是潛在的帶原者。

去年禽流感造成南達科他州損失近400萬隻家禽；愛阿華州災情最嚴重的州，有近1600萬隻鳥類死亡，但自3月以來就沒有病例記錄。