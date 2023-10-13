CIA承認暗助1953年伊朗政變 推翻民選政府確立獨裁政權

1953年伊朗政變，效忠沙王巴勒維的戰車和士兵占據德黑蘭電台。這場由美國中情局支持的政變，最終推翻了民選政府，開創獨裁的巴勒維政權。中情局最近才首度公開承認當年的行動違背民主。(美聯社)

美聯社報導，中央情報局(CIA )首度承認1953年支持伊朗 政變，推翻民選政府，確立巴勒維獨裁政權的做法違反民主。

那年6月推翻莫薩德總理(Mohammad Mosaddegh)的行動，據伊朗官方說法，直接導致1979年伊朗革命推翻巴勒維。在當時反美熱潮下，發生電影「亞果出任務」(Argo)中所述，六名美國外交官被兩名CIA幹員「英勇救出」的故事。

CIA在敘述美國情報員光榮歷史的播客影片中，談到六名駐伊朗外交官躲在加拿大大使家中，最後逃出「革命暴徒」魔掌的傳奇故事時，順便敘述1953年顛覆伊朗民選政府的過往。

巴勒維政權被推翻後，美伊 關係持續緊張敵對，美國最不樂見的包括伊朗發展核武、干預中東事務、鎮壓反對勢力。CIA影片在哈瑪斯突襲以色列前約一個月播出。

CIA對美聯社表示，製作這部歷史影片的目的，是兌現它對美國人民「盡量公開」的承諾，因此，在講述「亞果」神勇故事時，也對一脈相承的歷史發展「公開透明」。

伊朗駐聯合國代表團不屑CIA對70年前干預伊朗的公開與透明，說「美國的承認從來不曾轉化為賠償舉動或真誠的承諾，保證不再干預伊朗內政，也未改變它對伊朗共和國的顛覆政策」。

CIA發言人和影片主播綽辛(Walter Trosin)在影片中引述中情局內的歷史學者說，該局歷來的秘密行動，多數都「支持」民選政府，不過綽辛說，1953年那次秘密行動是「一大例外」，「我們應該承認」。

伊朗國內當權派、歷史學者等，認為那場不民主政變引發的反美情緒，直到今天都可從神學政府的作為看出，譬如，支援俄國攻打烏克蘭、指控美國最近煽動全國抗議熱潮，企圖拖垮現任政府等。

美國則認為那是冷戰時期的「傑作」，讓CIA從此不斷插手外國「政權更迭」，例如，1954年幫助尼加拉瓜軍事獨裁者奪權，引發該國40年內戰，造成24萬5000人死亡。