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公開力挺巴勒斯坦掀反彈 美國頂大學生丟律所工作 這些人慘遭肉搜

編譯周辰陽／即時報導
以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的戰爭在美國大專院校產生了一系列影響，紐約大學法學院有學生公開挺「巴勒斯坦人抵抗」而丟掉著名律師事務所提供的工作，哈佛大學的學生團體也開始撤簽譴責以色列的公開信。資料照片。（美聯社）
以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的戰爭在美國大專院校產生了一系列影響，紐約大學法學院有學生公開挺「巴勒斯坦人抵抗」而丟掉著名律師事務所提供的工作，哈佛大學的學生團體也開始撤簽譴責以色列的公開信。資料照片。（美聯社）

以色列巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯開戰後，在美國大專院校產生了一系列影響，紐約大學法學院有學生公開挺巴勒斯坦人而丟掉著名律師事務所提供的工作、還要面對學生團體主席職務恐遭罷免，哈佛大學的學生團體也開始撤簽譴責以色列的公開信。

紐約時報與紐約郵報報導，紐約大學法學院學生沃克曼（Ryna Workman）9日在自己擔任主席的學生律師協會（SBA）線上新聞信寫道，「以色列對這一場巨大的人命損失負有全部責任」，並指「這個國家認可暴力的政權，創造了讓抵抗成為必要的條件，我不會譴責巴勒斯坦人的抵抗」。

沃克曼的言論很快就引來了反彈，法學院院長麥肯澤（Troy A. McKenzie）當天就加以駁斥，稱「這條訊息並非來自紐約大學法學院，也不代表法學院的領導人」。國際知名的溫斯頓法律事務所則以「煽動性評論」為由撤回了沃克曼的工作機會。該所沒有指名道姓，僅稱這位「暑期助理」的言論跟事務所的價值觀「嚴重衝突」。

SBA成員則在11日發出聲明，稱他們在新聞信發表之前並未「撰寫、批准或看到這條訊息」，而沃克曼並未不代表他們，並稱這條訊息發布之後，學生遭到肉搜、騷擾跟死亡威脅。報導指出，SBA理事會已著手解除沃克曼的主席職務。

另根據報導，美國哈佛大學三十多個學生團體此前發表公開信，主張以色列要對該地區發生的「所有正在展開暴力事件負有全部責任」。但因為反彈聲浪實在太大，連署名單後來出於安全原因撤下，避險基金大老艾克曼（Bill Ackman）甚至呼籲校方公布這些團體成員的姓名，以免他跟其他企業執行長不慎聘用這些學生。

隨著哈瑪斯暴行的嚴重程度更加清晰，一些學生團體決定撤簽批評以色列的公開信。根據哈佛校報「哈佛緋紅報」（Harvard Crimson），至少5個學生團體已經撤簽，其中三個團體特地發出了正式聲明。

此外，參加簽署的學生團體成員，也有人自清與辭去職務，但已出現了肉蒐與人身安全的顧慮，至少4個網站列出相關學生的個資，包括全名、學級、過去工作、家鄉與社群媒體檔案。

以色列 巴勒斯坦 紐約大學

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