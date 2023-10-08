美洲最古老人類足跡 出現新證據

新墨西哥州白沙國家公園內挖掘出的人類足跡化石，時間可追溯到2萬1000至2萬3000年前。(美聯社)

學術界普遍相信，美洲原住民 的祖先來自亞洲，在距今約1萬5000年前白令陸橋(Bering land bridge)還未被上升海平面淹沒時，從今日的俄羅斯 西伯利亞東岸來到阿拉斯加半島西岸，人數約幾千人。不過一項新研究顯示，新墨西哥州 的人類足跡化石可能是最古老且直接的美洲人類證據，這項發現或許將顛覆所謂的「跨越陸橋」說法。

美聯社報導，根據5日發表在「科學」期刊上的研究，這些腳印是在新墨西哥州白沙國家公園(White Sands National Park)內一個古老湖床周邊被掘出，時間可追溯到2萬1000至2萬3000年前。

「科學」早在2021年便曾揭露此發現及估算年代，但遭一些研究人員提出質疑，因為最初用於測定年份的水生植物種子可能吸收湖中古老的碳，理論上可能會使放射性碳定年法(radiocarbon dating)失準，誤差範圍達數千年之譜。參加2021年研究但未參與最新研究的康乃爾大學考古學者厄本(Thomas Urban)表示，這一直是個備受爭議且關鍵的癥結，關係到如何理解古代人口遷徙的最後一片拼圖。

但新研究為先前測定的年份範圍提供另外兩個新證據，使用現場發現的兩種完全不同之材料：古老的針葉樹花粉和石英顆粒。科學家從發現腳印的同一沉積層中，分離出約7萬5000粒純花粉；另外又研究了古代石英顆粒晶體結構中累積的破壞情況，以得出估計年份。

美國地質調查所(USGS)地質學者、同時也是新研究報告共同作者斯普林格(Kathleen Springer)表示，以花粉定年是艱鉅且棘手的工作，但科學家認為用陸地植物比水生植物更準確，只不過需要有足夠大的樣本量才能分析。