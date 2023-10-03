未能正確處置退役衛星 美國政府首度開出太空垃圾罰款
美國聯邦通訊委員會（FCC）2日宣布，已向一家違反了該機關反太空垃圾規定的公司開出了第一筆罰款。
衛報與天空新聞台報導，一家名為「Dish Network」的衛星電視供應商2002年將EchoStar-7衛星發射到地球同步軌道（Geosynchronous Orbit），並在2012年同意了軌道碎片減緩計畫，即EchoStar-7完成任務之後，將把其送往所在位置上方300公里處，進入不會對其他現役衛星構成風險的死亡軌道（Graveyard orbit）。
US government issues first-ever space debris penalty to Dish Network https://t.co/EX0CoXAd2K— Guardian US (@GuardianUS) October 3, 2023
EchoStar-7衛星原定於2022年5月退役，但Dish Network在此之前的幾個月發現EchoStar-7的推進劑過低，不足以前往預定的目的地，最終只抵達了活躍同步軌道區以上122公里處，偏離目標達178公里。根據FCC的說法，這個位置「遠低於報廢軌道（disposal orbit）」。
根據報導，FCC指Dish Network因未能讓已經運行超過20年的EchoStar-7正確脫離軌道，因此必須繳納15萬美元（折合新台幣約485萬0115元）。
根據報導，Dish Network承認負有責任。FCC執行局（Enforcement Bureau）的伊格（Loyaan A. Egal）局長在聲明表示，「隨著衛星營運變得越來越普遍跟太空經濟的加速發展，我們必須確保營運商遵守他們的承諾。這是一項突破性的和解，非常清楚表明FCC擁有強大的執法權威和能力，來執行極其重要的太空碎片規定」。
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