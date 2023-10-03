未能正確處置退役衛星 美國政府首度開出太空垃圾罰款

美國聯邦通訊委員會（FCC）2日宣布，已向一家違反了該機關反太空垃圾規定的公司開出了有史以來第一筆罰款。。示意圖。（路透 / Alamy）

美國聯邦通訊委員會（FCC）2日宣布，已向一家違反了該機關反太空 垃圾規定的公司開出了第一筆罰款。

衛報與天空新聞台報導，一家名為「Dish Network」的衛星電視供應商2002年將EchoStar-7衛星發射到地球同步軌道（Geosynchronous Orbit），並在2012年同意了軌道碎片減緩計畫，即EchoStar-7完成任務之後，將把其送往所在位置上方300公里處，進入不會對其他現役衛星構成風險的死亡軌道（Graveyard orbit）。

US government issues first-ever space debris penalty to Dish Network https://t.co/EX0CoXAd2K — Guardian US (@GuardianUS) October 3, 2023

EchoStar-7衛星原定於2022年5月退役，但Dish Network在此之前的幾個月發現EchoStar-7的推進劑過低，不足以前往預定的目的地，最終只抵達了活躍同步軌道區以上122公里處，偏離目標達178公里。根據FCC的說法，這個位置「遠低於報廢軌道（disposal orbit）」。

根據報導，FCC指Dish Network因未能讓已經運行超過20年的EchoStar-7正確脫離軌道，因此必須繳納15萬美元（折合新台幣約485萬0115元）。

根據報導，Dish Network承認負有責任。FCC執行局（Enforcement Bureau）的伊格（Loyaan A. Egal）局長在聲明表示，「隨著衛星營運變得越來越普遍跟太空經濟的加速發展，我們必須確保營運商遵守他們的承諾。這是一項突破性的和解，非常清楚表明FCC擁有強大的執法權威和能力，來執行極其重要的太空碎片規定」。