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聯航機師簽新約 4年加薪40%

編譯周芳苑／綜合29日電
今年5月聯合航空機師在華盛頓杜勒斯機場大廳罷工。(Getty Images)
今年5月聯合航空機師在華盛頓杜勒斯機場大廳罷工。(Getty Images)

美國三大航空業者之一聯合航空公司(United Airlines)批准一份機師新合約，包括四年內加薪40%。

航空公司機師協會(Air Line Pilots Association)表示，該協議包括調高薪資和福利及改善其他勞動條件，獲得82%會員投票批准，資方將增加102億元支出。

目前全美各航空業者面臨疫情後旅遊需求迅速反彈、機師短缺的問題，因此，機師工會與資方洽談新合約時握有巨大籌碼；各公司競相雇用並培訓更多飛行員，以遞補新冠疫情期間提前退休機師所留下的空缺，另一方面也為即將到來的退休潮預做準備。

在公司急需人力以及工會領導層推動下，全美各行各業從業人員都在積極爭取權益；本周稍早，好萊塢編劇在經歷近五個月的罷工後與電影公司和串流媒體公司達成初步協議；美國汽車工人聯合會(United Auto Workers)29日將罷工行動擴大到另外兩家工廠。

三大業者另外兩家，美國航空(American Airlines)和達美航空(Delta Air Lines)機師今年稍早也與資方達成新合約協議，包括大幅提高薪資、改善退休金提撥款、排班和其他措施。聯航新合約也將引發其他航空公司機師比照要求、甚至更高的薪資。全美第四大航空公司西南航空(Southwest Airlines)並無新的飛行員合約。

另一方面，包括聯航在內的數家航空公司仍在與空服人員談判。

聯航及其機師工會也希望工作規則改變能夠鼓勵更多飛行員爭取機長職位； 工會表示，機長薪資雖然較高，但許多經驗豐富的副駕駛不想放棄自己的排班主導權，一直迴避機長職務。

退休金 疫情 罷工

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