台男與原住民經營大麻種植場 誘騙大陸移民當奴工

受騙的中國大陸工人稱他們有如動物般被強迫勞動，睡在溫室地板上，從未獲得承諾的1萬2000元薪資，沒有足夠食物和飲水，同時受到攝影機及持槍保全人員監控。(美聯社)

新墨西哥州 一名原住民與一名台灣人打著在農場種植農作物的旗號，在新墨州北部非法種植大麻 ，並在報章刊登廣告招聘工人，結果有來自中國大陸的移民 被誘騙，每天如奴隸般被強迫勞動，大麻農場後來被查獲，兩名主嫌27日被15名大陸移民控告。

涉嫌與一名台灣男子誘騙中國大陸移民工人，前往新墨西哥種植大麻的納瓦霍(Navajo)族人貝納利。(美聯社)

涉案的纳瓦霍(Navajo)族人貝納利(Dineh Benally)及來自洛杉磯的台灣男子歐文‧林(Irving Lin)，兩人涉嫌在新墨州北部纳瓦霍族所在的希普羅克峰(shiprock)地區內種植大麻及經營相關企業，占地400畝，有多達1100餘座溫室。

新墨州法明頓(Farmington)警方在2020年10月接到報案，指一家汽車旅館房間內傳出大麻「強烈氣味」，當場查獲2000磅大麻，價值1000萬元。

2020年底，聯邦、州和部落執法當局突襲大麻農場，摧毀了25萬株大麻，並逮捕在場的工人，包括多名大陸移民，他們的販毒罪名後來被撤銷。

時任納瓦霍族部落警察局長弗朗西斯科(Phillip Francisco)表示，種植場工人多達1000人，有其他執法人員更估計超過2000人，大部分是被從洛杉磯誘騙來的。

大麻種植場案由纳瓦霍族司法部門審理，部落當局下令貝納利及林嫌停止種植大麻，但並未定罪，兩人也未理會命令。

其中15名大陸移民工人27日提告貝納利及林某，指兩人透過報章招聘廣告，工作內容是「園藝」及「插花」，承諾每天薪酬200元，為期60天，並供食宿。但當他們抵達新墨西哥州後，他們的手機和汽車鑰匙被強行拿走，在某些情況下更與家人失聯。

訴狀稱，他們被迫睡在溫室地板上，從未獲得承諾的1萬2000元薪資，沒有得到充分休息，也沒有足夠食物和飲水，有如動物般被強迫勞動，同時受到攝影機及持槍保全人員監控。

貝納利與林某並未對訴訟置評，但林某在2021年3月的調查中表示，未涉及暴力和販運人口，也不存在侵犯人權行為。