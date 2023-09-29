我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

聯邦托兒補助停止 職業婦女恐被迫放棄工作在家帶孩子

記者顏伶如／綜合報導
「托兒補助斷崖」的出現將導致托兒所因為經費不足而關門。(Getty Images)
「托兒補助斷崖」的出現將導致托兒所因為經費不足而關門。(Getty Images)

2021年3月通過的「美國救援法案」(American Rescue Plan Act)的多項托兒計畫，9月30日起將陸續結束，預估全美約320萬名兒童失去聯邦補助；國家廣播公司新聞網(NBC News)分析，「托兒補助斷崖」(child care cliff)的出現將導致托兒所因為經費不足而關門，雙薪家庭為了托兒問題煩惱，首當其衝的職業婦女恐將被迫放棄工作在家帶孩子，美國整體經濟將受到波及。

2021年3月通過的「美國救援法案」的多項托兒計畫，9月30日起將陸續結束，許多...
2021年3月通過的「美國救援法案」的多項托兒計畫，9月30日起將陸續結束，許多托兒所將因經費不足而關門，全美約320萬名兒童將受影響。(美聯社)

報導說，原本在緬因州北部開托兒所的喬德琳‧羅西格諾爾(Jordyn Rossignol)，疫情期間因為聯邦托兒補助得以維持運作，但今年8月做出停業的痛苦決定。她說，托兒所營業成本越來越高，聯邦補助一旦結束，全美各地托兒所都將面臨生存困難。

她說：「如果有人說想開托兒中心，我會勸阻千萬不要，因為我就是負債累累，還賠上健康。」

羅西格諾爾表示，原本能拿的聯邦補助每個月1萬2000元，可是無法支撐老師薪水以及餐點、訓練等開銷。她說，最好的老師都離職，改到對街的五金行上班。

非營利智庫機構「世紀基金會」(The Century Foundation)婦女經濟正義部主任茱莉‧凱申(Julie Kashen)說，美國經濟強勁，勞動市場欣欣向榮，就業成長表現頗佳，但如果家長失去托兒補助，就必須為了照顧孩子而減少工時，甚至完全離開職場。

她指出，就業人數一旦降低，代表花錢消費的人變少了，經濟將受影響。

凱申表示，為了降低衝擊，包括阿拉斯加州、加州、麻州、紐約州在內的少數幾州，設法為原本依賴聯邦計畫的托兒機構提供數百萬元補助，好讓托兒所有經費可以為老師發放薪水、購買學用品，並且減輕家長的托兒費用壓力。

不過，其他幾州的托兒補助危機則正擴大。

報導指出，共和黨居多數的威斯康辛州議會今年6月投票通過結束州政府托兒補助計畫。

凱申說，結束聯邦補助的衝擊或許不會立即出現，但明年將逐漸浮上檯面，各地托兒中心由於成本負擔，面臨是否繼續經營的抉擇。

阿拉斯加州 就業 麻州

上一則

台男與原住民經營大麻種植場 誘騙大陸移民當奴工

下一則

加州速食業員工明年4月起最低時薪調至20元 全美最高

延伸閱讀

政府關門對民生有何影響？ 糧食補助減少、紅藍卡客服變慢…

政府關門對民生有何影響？ 糧食補助減少、紅藍卡客服變慢…
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
NBC：聯邦托兒補助停止 衝擊雙薪家庭與職業婦女

NBC：聯邦托兒補助停止 衝擊雙薪家庭與職業婦女
政府關門影響民生？聯邦員工憂：欠帳難及時付

政府關門影響民生？聯邦員工憂：欠帳難及時付

熱門新聞

百多青少年戴著面罩晚間約8點來到費城的「中心城」(Central City)區，打劫蘋果專賣店等店家。（截取自6abc Philadelphia YouTube）

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

2023-09-27 05:37
勁球獎（Powerball）去年11月因為連續40摃，頭獎彩金累積20億美元，最終由埃德溫在加油站買下一張中獎彩券，領走這20億美元，創下威力球史上最高獎額紀錄。（Getty Images）

連買加州3豪宅 20億勁球得主「理財策略」讓專家直搖頭

2023-09-21 18:55
美國路易斯安納州男子勞森（中）亡命了32年，日前終於在墨西哥被捕與遣返美國，並在機場要被上銬時笑出聲來。（照片翻攝：crimeonline.com）

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

2023-09-23 09:00
佛州一對姐弟，因不滿母親拿走他們的電子設備，10歲的弟弟開車載著11歲的姐姐離家狂駛320公里，直到在阿拉楚阿縣（Alachua）被警方攔下。（阿拉楚阿郡警長辦公室）

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

2023-09-24 15:38
美國佛州男子奧蘭多23日正在用筆電專心看足球比賽，一時沒注意，結果身旁的3歲女童竟拿起放在沙發上的槍自轟。（截自影片）

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

2023-09-28 02:17
特斯拉、X平台及Space X執行長馬斯克。（路透）

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

2023-09-27 18:10

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了