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大法官禁止平權措施 教育部仍促大學增加錄取少數族裔

記者胡玉立／綜合報導
教育部28日發布報告，強調拜登政府希望各大學繼續努力讓大學校園更多元化，敦促各校增加獎學金和錄取少數族裔。(路透)
教育部28日發布報告，強調拜登政府希望各大學繼續努力讓大學校園更多元化，敦促各校增加獎學金和錄取少數族裔。(路透)

在最高法院裁決禁止大學招生考量申請者族裔之後，教育部28日發布報告，強調拜登政府希望各大學繼續努力讓大學校園更多元化，敦促各校增加獎學金和錄取少數族裔，「有意義地重視」學生因種族或經濟狀況而面臨的逆境。

教育部長卡多納(Miguel Cardona) 在報告中呼籲州和地方教育負責人，「為服務不足的學生打破障礙，重新構想進入高等教育途徑。當我們培養各種背景學生，共同領導我們的多種族民主時，我們的未來會更光明」。

不過，教育部的指導意見並不具約束力；缺乏國會立法或新聯邦規則，聯邦政府幾乎無權向大學院校提出要求。共和黨人則警告說，將密切關注那些藐視最高法院裁決的大學。

猶他州共和黨籍眾議員歐文斯(Burgess Owens)表示，「我們正告那些認為最高法院裁決『只是在拜託大家』的機構人士，本委員會將密切關注2024年申請入學流程。本監督機構不會容忍種族主義，無論是隱藏的還是公開的」。

維吉尼亞州民主黨眾議員斯科特(Bobby Scott)則反駁說，平權措施有助於在招生中創造公平競爭環境，平衡對富人有利的傳承入學(legacy admissions)等政策；「如果缺乏抵消歧視性因素的政策，那種制度的結果仍將是歧視性的」。

新指南的大部分內容，與教育部和司法部8月發布的公開信相呼應，信中澄清大學仍可合法招收多元化學生群體。

教育部報告鼓勵大學採取更多措施招收有色人種學生；建議在有色人種學生和低收入家庭高度集中地區推廣，並推動大學招收更多社區大學轉學生。值得注意的是，拜登政府「強烈鼓勵」大學考慮申請者曾克服的任何逆境，其中包括種族歧視在內。

教育部 種族歧視 拜登

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