講過又忘了？ 80歲拜登「1詭異舉動」令人憂

拜登總統日前在紐約的一場募款餐會上重複同樣的話題，年齡問題再度成為議題。(路透)

根據白宮21日公布的逐字演說紀錄，拜登 總統在一場選舉餐會裡，談到為何決定投入2020年總統大選時，相隔短短幾分鐘，同樣故事說了兩遍，用字遣詞幾乎一模一樣，高齡問題再次引發熱議。

身價20億的女作家艾咪‧富勒爾(Amy Goldman Fowler)20日晚間在紐約為拜登舉辦連任選舉募款餐會；80歲的拜登演講時提到2017年8月發生於維吉尼亞州夏洛茲維爾(Charlottesville)，後來釀成死傷的白人至上 主義者示威行動。他說：「那些人拿著火把從田裡走出，帶著納粹黨徽，舉在面前，唱著惡毒的反猶太歌曲，就跟1930年代早期在德國唱的歌曲一模一樣。結果一名年輕女性遭到殺害。」

拜登接著談到時任總統的川普 對這起事件的反應。拜登說，川普當時被問道「您覺得接下來會發生什麼？」，川普回答「我覺得兩邊都有很不錯的人」。拜登說：「在我內心深處，這就是我決定再次參選的時刻。」

接下來拜登提到家人如何敦促他出馬參選挑戰川普，旋即又把話題帶回夏洛茲維爾，而且說的話幾乎相同。

拜登說：「大家可能記得在夏洛茲維爾的那些人，他們從田裡走出來，帶著納粹黨徽，那些人舉著火把，有三K黨陪著同行，還有白人至上主義者。他們極力聲稱狀況變得有多糟糕，然而過程當中有一名年輕女性遭到殺害。」

他說：「我的前任被問到對此有何看法，他回答說『兩邊都有很不錯的人』，這句回答一直在我腦海盤旋。」拜登說：「因此，坦白講，我再也不能保持沉默。我決定參選。我參選是因為這個國家所代表的一切，首次在我職業生涯裡變得岌岌可危。」