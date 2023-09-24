美國太空艙將降落沙漠 史上最大「小行星樣本」24日可望送抵地球

圖為小行星Bennu，由OSIRIS-REx太空船2018年12月2日從15英里範圍內收集的12 張PolyCam圖像組成。（路透資料照）

美國NASA 一個太空 艙為期7年的航行，將於24日進入最後的高潮，因為它將降落在美國猶他州 的沙漠，並把有史以來最大的小行星樣本帶回地球。

法新社報導，科學家們對這個樣本寄予厚望，稱那將使我們更瞭解太陽系的形成，以及地球是如何變得適於人居。

太空船「歐塞瑞斯號」（Osiris-Rex）釋出的太空艙穿越地球大氣層最後一次下降時，將面臨炙熱高溫，那會十分危險，但美國國家航空暨太空總署（NASA）希望它能於當地時間上午9時（格林威治時間15時）左右，在猶他州西北部的軍事試驗場軟著陸。

歐塞瑞斯號於2016年發射，4年後從小行星貝努（Bennu）的岩石表面，採集了大約250公克的塵埃樣本。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）表示，即使樣本數量那麼小，也應該能「幫助我們更瞭解能威脅到地球的小行星類型」，且揭開「太陽系最早期歷史」的面紗。

NASA科學家賽門（Amy Simon）告訴法新社說：「這次帶回來的樣本具有歷史意義，因為那是阿波羅任務（Apollo）獲得的月球岩石後，我們帶回地球最大的樣本。」

但她也承認，太空艙返回地球，需要「具危險性的操作」。

歐塞瑞斯號計劃在著陸前4小時，從超過10萬8000公里的高空釋放太空艙。

穿過大氣層期間發燙的階段，只會在最後13分鐘發生，太空艙將以每小時超過2萬7000英里（約4萬3452公里）的速度向下衝，屆時溫度會高達攝氏2760度。

軍方的感測器會監測它快速下降的過程，然後它會連開兩個降落傘減慢速度，如果降落傘出問題，就會發生「硬著陸」。

若發現它可能錯過目標著陸區，NASA控制人員可能會在最後一刻決定不釋放太空艙。

那太空探測器將保留樣本再繞行太陽一次，科學家就必須等到2025年才能再次嘗試讓樣本著陸。

而若計畫成功，歐塞瑞斯號將前往另一顆小行星。