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飛行員：我彈射了，可以派輛救護車嗎…F-35墜機求救電話曝光

編譯周辰陽／綜合22日電
來自查爾斯敦聯合基地的官兵正與鄰近F-35墜落地點的民宅屋主協調，以便出動大型機具回收飛機殘骸。(美聯社)
來自查爾斯敦聯合基地的官兵正與鄰近F-35墜落地點的民宅屋主協調，以便出動大型機具回收飛機殘骸。(美聯社)

陸戰隊一架F-35戰機日前在南卡羅來納州上空失事，飛行員成功彈射跳傘逃生獲救，軍方則因上網公開協尋墜機地點挨轟。媒體21日取得當天的緊急報案專線電話錄音，可聽見飛行員表示自己跳傘到了安全地點，並多次請求派遣救護車。

美聯社報導，這分通話錄音長四分鐘，記錄了三位涉及此事者當時經歷的奇特情況。一位北查爾斯頓(North Charleston, SC)居民鎮定地解釋著一位飛行員剛剛跳傘到他家的院子，飛行員則不知道他駕駛的F-35戰機發生了什麼事，困惑的調度員則試著理解來龍去脈。

根據美聯社發布的第一段錄音，打電話的居民正解釋家裡有位自稱從軍機彈射的飛行員，但調度員聽得出來有點困惑，讓這位居民再度說明狀況，「我們屋子裡有一位飛行員，我猜他降落到我的後院，我們想看看是不是能派輛救護車過來，麻煩了」。

在第二段錄音中，這位自稱47歲的飛行員報告，從自己估計約610公尺高空跳傘後感覺「OK」，只有背部受傷，居民則稱他看起來很好。飛行員接著告訴調度員，「女士，一架軍機墜毀了，我是飛行員，我們需要開始救援行動。我不確定飛機在哪裡，應該墜毀在某個地方，我彈射了」。

陸戰隊飛行員在後來的第三段錄音再次請求醫療協助，「女士，我是一架軍機的飛行員，我彈射了，所以我就是駕著降落傘下降到地面，可以請妳派輛救護車嗎？」

據報導，陸戰隊將這位飛行員稱為一位經驗豐富的飛行員，擁有數十年的駕機經驗，又指該架F-35戰機當時的高度僅約300公尺，在飛行員彈射後繼續飛了100公里，最後墜毀在南卡印地安鎮(Indiantown，SC)附近的鄉間，軍方花了一天多的時間才找到殘骸。

據「今日美國報」報導，目前外界對導致該戰機變得無法追蹤的原因所知甚少，原因出在陸戰隊未公布太多這架「最昂貴戰機」如何失蹤與墜毀的相關資訊。

一架陸戰隊的F-35，日前墜毀在南卡州鄉間，有關當局花了一整天才找到墜機地點。圖...
一架陸戰隊的F-35，日前墜毀在南卡州鄉間，有關當局花了一整天才找到墜機地點。圖為與失事飛機同型的F-35戰機。(美聯社)

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