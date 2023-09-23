韋伯太空望遠鏡獲新證 檢測二氧化碳 木星衛星可能有生命

科學家分析認為，從木星(右)的衛星木衛二(左)上檢測到的二氧化碳，可能來自其冰殼下的海洋，增加了木衛二冰下海洋可能孕育生命的希望。(Getty Images)

兩個由美國科學家領導的小組，分析韋伯太空望遠鏡 (James Webb Space Telescope)取得的資料顯示，在木星(Jupiter)天然衛星之一木衛二(Europa)上檢測 到的二氧化碳，可能來自其冰殼下的廣闊海洋，也增加了科學家懷疑木衛二冰下海洋可能孕育生命的希望。

科學家相信，在木衛二冰層覆蓋的表面下數公里處，存在一片巨大的鹹水海洋，這讓木衛二成為太陽系中可能存有外星生命的主要星球，但長期以來要確定這片隱藏的海洋是否具有維持生命所需的化學元素，一直都很困難。

組成生命關鍵元素之一的二氧化碳，已在木衛二表面被發現，但是否從其冰下海洋而來，仍是個懸而未決的問題。

為了找到答案，兩個由美國領導的研究小組利用韋伯太空望遠鏡近紅外光譜儀的數據，繪製了木衛二表面的二氧化碳圖，並把各自的研究結果發表在「科學」(Science)期刊上。

第一項研究使用韋伯太空望遠鏡獲得的資料，來研究二氧化碳是否可能來自海洋以外的地方。

康乃爾大學(Cornell University)行星科學家、該研究的主要作者川波(Samantha Trumbo)告訴指出，他們的結論是二氧化碳「來自木衛二的內部，可能是冰下海洋」。

但研究人員無法排除二氧化碳來自木衛二內部岩石狀碳酸鹽礦物的可能性，那些碳酸鹽礦物在光滲下可能會分解成二氧化碳。

第二項研究使用了同樣的韋伯太空望遠鏡資料，也顯示「二氧化碳可能來自木衛二內部」；這兩項研究的結論殊歸同途，讓參與的科學家們振奮。