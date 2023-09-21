馬斯克傳記上市首周大賣 不過仍輸給這位前輩

馬斯克的《馬斯克傳》12日上市時，展售在書店明顯位置。 （歐新社）

特斯拉 創辦人、億萬富豪馬斯克 的《馬斯克傳》（Elon Musk），上市首周大賣92,560本，表現強勁，也為年底假期購物季的書籍銷售開了紅盤。馬斯克的這本新傳記，作者是暢銷傳記作家、《時代》雜誌前主編艾薩克森（Walter Isaacson）。書未發行前，就受到高度期待。

華爾街日報引用書籍市場追蹤公司Circana BookScan截至16日的數據，92,560本的首周銷售成績不含有聲書和電子書，只計紙本書。Circana BookScan說，在領導企業傳記類書籍銷售排行史上，《馬斯克傳》首周銷量排名第二，輸給也是由艾薩克森所寫的《賈伯斯傳》（Steve Jobs）。

2011年出版的蘋果共同創辦人賈伯斯傳記，首周賣出382,851本。

今年對書店 而言很是艱難，截至9月16日，紙本書銷售本數下跌4%至5.01億本。《馬斯克傳》一書的強勁需求，顯示大眾對這位不按牌理出牌、常惹爭議企業人物的興趣。馬斯擁有先前稱為推特的社群平台X，是電動車大廠特斯拉、火箭公司SpaceX的執行長。

《馬斯克傳》12日開賣，作者艾薩克森說，他花了將近三年時間寫這本傳記。

日期押在10月1日的紐約時報非虛構精裝書暢銷排行榜，已將《馬斯克傳》列為銷售冠軍。主要書店Barnes & Noble執行長James Daunt告訴華爾街日報，他滿意這本傳記的首周銷量，但出版商鼓勵他們再多加把勁促銷。Daunt說：「我們認為很棒了，但出版商打電話來說，我們還賣得不夠多。」他強調，「這很明顯已經是熱銷了」。

堪薩斯州威奇托市Watermark Books & Cafe書店老闆Sarah Bagby表示，男生女生都會買這本書，而且他們知道書店會有書，沒有在店裡東看西瞧，而是直接拿走結帳。