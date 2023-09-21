我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙地鐵濫射槍手…檢方求判終身監禁 量刑下周宣布

紐約皇后區華裔狼醫案 檢方盼延長追溯期

馬斯克傳記上市首周大賣 不過仍輸給這位前輩

編譯黃淑玲／綜合外電
馬斯克的《馬斯克傳》12日上市時，展售在書店明顯位置。 （歐新社）
馬斯克的《馬斯克傳》12日上市時，展售在書店明顯位置。 （歐新社）

特斯拉創辦人、億萬富豪馬斯克的《馬斯克傳》（Elon Musk），上市首周大賣92,560本，表現強勁，也為年底假期購物季的書籍銷售開了紅盤。馬斯克的這本新傳記，作者是暢銷傳記作家、《時代》雜誌前主編艾薩克森（Walter Isaacson）。書未發行前，就受到高度期待。

華爾街日報引用書籍市場追蹤公司Circana BookScan截至16日的數據，92,560本的首周銷售成績不含有聲書和電子書，只計紙本書。Circana BookScan說，在領導企業傳記類書籍銷售排行史上，《馬斯克傳》首周銷量排名第二，輸給也是由艾薩克森所寫的《賈伯斯傳》（Steve Jobs）。

2011年出版的蘋果共同創辦人賈伯斯傳記，首周賣出382,851本。

今年對書店而言很是艱難，截至9月16日，紙本書銷售本數下跌4%至5.01億本。《馬斯克傳》一書的強勁需求，顯示大眾對這位不按牌理出牌、常惹爭議企業人物的興趣。馬斯擁有先前稱為推特的社群平台X，是電動車大廠特斯拉、火箭公司SpaceX的執行長。

《馬斯克傳》12日開賣，作者艾薩克森說，他花了將近三年時間寫這本傳記。

日期押在10月1日的紐約時報非虛構精裝書暢銷排行榜，已將《馬斯克傳》列為銷售冠軍。主要書店Barnes & Noble執行長James Daunt告訴華爾街日報，他滿意這本傳記的首周銷量，但出版商鼓勵他們再多加把勁促銷。Daunt說：「我們認為很棒了，但出版商打電話來說，我們還賣得不夠多。」他強調，「這很明顯已經是熱銷了」。

堪薩斯州威奇托市Watermark Books & Cafe書店老闆Sarah Bagby表示，男生女生都會買這本書，而且他們知道書店會有書，沒有在店裡東看西瞧，而是直接拿走結帳。

馬斯克 書店 特斯拉

上一則

入學人數減少 惠譽：美國更多大學面臨退場或整併的風險

延伸閱讀

傳記作者揭馬斯克真實面：就是個混蛋 但這樣才能成功

傳記作者揭馬斯克真實面：就是個混蛋 但這樣才能成功
歐洲最高人權獎 伊朗女子艾米尼及馬斯克獲提名

歐洲最高人權獎 伊朗女子艾米尼及馬斯克獲提名
馬斯克「神經連結」腦植晶片人體試驗獲准 預估6年完成

馬斯克「神經連結」腦植晶片人體試驗獲准 預估6年完成
憂補貼流向 美議員要求特斯拉說明和中國電池商關係

憂補貼流向 美議員要求特斯拉說明和中國電池商關係

熱門新聞

邁阿密國際機場TSA員工聯手從旅客的行李中順手牽羊。(戴德郡州檢察官辦公室/擷自NBC)

機場安檢竟順手牽羊…TSA員工偷拿旅客財物 被抓

2023-09-14 14:40
被拘留的62歲華人王小松(Xiaosong Wang，譯音)。(伍德郡警局)

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

2023-09-17 13:38
谷歌共同創辦人布林已於今年5月悄悄與妻子莎娜漢辦妥離婚，導火線疑似是華爾街日報去年報導，莎娜漢與他的好友馬斯克有染。（路透／NURPHOTO）

妻子被傳與馬斯克一夜情 谷歌創辦人布林悄辦妥離婚

2023-09-16 03:47
陸戰隊一架具有匿蹤功能的F-35B戰鬥機17日出任務時墜毀，機體殘骸18日已在南卡羅來納州尋獲。圖為該型戰機。(美聯社)

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

2023-09-18 21:25
普林斯頓大學仍在美國新聞與世界報導2024年全美最佳大學排行榜雄踞榜首。(美聯社)

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

2023-09-18 09:06
(取自X)

逃亡2周、偷民宅步槍 賓州越獄殺人犯在這裡逮到了

2023-09-13 11:45

超人氣

更多 >
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解
川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清

川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清