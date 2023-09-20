11歲女兒被騙拍不雅照 警察因1理由稱「她會被告」 父傻眼：誰？

俄亥俄州哥倫布市近日發生一位父親報警稱女兒曾遭到誘騙，把自己的照片傳給網路上的一名男子，但前來處理的員警反而告訴這位焦急的家長，他的孩子可能因為拍攝孩童不雅照而被告。（取材自TikTok）

美國近日發生一位父親報警稱11歲女兒遭到誘騙，把自己的照片傳給網路上一名男子，但前來處理的員警反而告訴這位焦急的家長，他的孩子可能因為拍攝孩童不雅照而被告，談話過程經上傳TikTok 後引發關注，警方則表示監察部門已在調查此事。

英國天空新聞台20日報導，這起事件發生在俄亥俄州 哥倫布市（Columbus, Oh）。將影像上傳到TikTok的網友「3wolf6mafia」同時發布了背景說明，稱他的11歲女兒是「網路性侵 犯」的受害人，對方是成年男子，操縱她發送自己的照片。

根據報導與影像，當事人告訴前來處理檢舉的警員，希望他們過來跟女兒談一談，「讓她明白這是什麼情況」。

不過，兩名員警裡的女警告訴這位父親，他的女兒「或許有可能因兒童色情照而被告」，讓當事人驚訝地回應，「誰？她會嗎？她才11歲」。

女警先跟當事人確認他的女兒有在拍照，接著說年紀「不重要」，因為「她仍在拍色情照」。這位父親連忙說明女兒沒在拍色情照，「她正被網路上的成年人操縱」，但女警反問，「可是，她在拍照啊？」

當事人似乎受夠了女警的態度，質問警員，「你們是認真的嗎？」最後吐出一句「祝你們晚上愉快，謝謝你們過來」，接著就扭頭走進了房子。

目前尚不清楚這段「警民互動」是在何時發生，「3wolf6mafia」則說警員是在他報警後6小時登門，影片瀏覽數截至目前累積到接近75萬。

哥倫布市警方表示，該市的監察長辦公室「已經針對此事啟動調查」，並稱他們「以極其嚴肅的態度」對待所有不當性行為指控，並「用最高程度關注處理涉及未成年人的事件」，性侵小組的刑警已啟動調查。