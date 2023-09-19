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華州跪壓非裔致死案 2白警被控2級謀殺、1亞裔警被控1級過失殺人

編譯尤寶琪／綜合18日電
2020年華盛頓州塔科馬非裔埃利斯遭「跪壓」致死案，18日展開陪審團遴選程序；三名警察將接受審判，其中亞裔警察瑞金被控一級過失殺人罪。(美聯社)
2020年華盛頓州塔科馬非裔埃利斯遭「跪壓」致死案，18日展開陪審團遴選程序；三名警察將接受審判，其中亞裔警察瑞金被控一級過失殺人罪。(美聯社)

2020年華盛頓州塔科馬(Tacoma)非裔埃利斯(Manuel Ellis)遭「跪壓」致死案，18日展開陪審團遴選程序；三名警察將接受審判，其中亞裔警察瑞金(Timothy Rankine)被控一級過失殺人罪，兩名白人警察伯班克(Christopher Burbank)和柯林斯(Matthew Collins)則被控二級謀殺罪。

陪審團遴選程序預計將花費兩周時間，開庭陳詞定於10月2日在皮爾斯郡(Pierce County)高等法院開始；審判預計每周將會進行四天，直到12月為止。

檢察官在這次審判中的目標，是要證明柯林斯和伯班克，非法攔阻埃利斯並過度使用武力導致埃利斯死亡；而包括亞裔警察瑞金在內，三人在埃利斯說他無法呼吸時，都無視了自己身為警察，應該要伸手幫助埃利斯的法律義務。

涉案員警柯林斯和伯班克聲稱，他們當天看到埃利斯試圖在等紅燈時闖進一輛有人的車內，並稱是埃利斯主動出手攻擊警察。

但目擊證人卻說法卻不同，指出是警方主動攻擊，將埃利斯壓制在地，亞裔警察瑞金還用腳跪壓在埃利斯的肩膀和背上，過程中埃利斯多次求饒並表示「不能呼吸」，整個過程與佛洛伊德(George Floyd)遭壓頸致死案竟多有雷同。

由坐在警車後方車輛中女子所拍攝的影片顯示，伯班克抱舉埃利斯並將他摔向人行道上，並在此過程中用拳頭毆打埃利斯。

起訴文件指出：「柯林斯隨後靠向埃利斯，用自己的體重壓在他身上，並開始用拳頭毆打埃利斯的頭部；同時，伯班克拿出電擊器械走向埃利斯；證人影片中可見，柯林斯共毆打埃利斯頭部四次，每次毆打後埃利斯都會慘叫。」

柯林斯用手臂用力勒住埃利斯的脖子，直到埃利斯的頭無力倒向人行道；起訴文件稱，柯林斯在把埃利斯的臉壓在地上的同時，還壓住了他的背部。

目擊證人指出，警方隨後還將埃利斯上銬和綑綁，並蓋上一只頭套；法醫解剖後認定埃利斯的死因為謀殺，並稱埃利斯是受到壓迫才導致缺氧致死。

亞裔 佛洛伊德 華盛頓州

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