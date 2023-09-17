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鬧劇場事件中 共和黨女眾議員布波特摸男友胯部 男友愛撫她胸脯

編譯潘勛／綜合17日電
布波特與男友賈拉爾調情到忘我，賈拉爾愛撫她的酥胸，而她還報以摸賈拉爾的胯部。（取材自推特）
布波特與男友賈拉爾調情到忘我，賈拉爾愛撫她的酥胸，而她還報以摸賈拉爾的胯部。（取材自推特）

共和黨聯邦眾議員勞倫‧布波特(Lauren Boebert)在丹佛市鬧劇場，與男友一起被逐事件愈演愈烈；每日郵報(Daily Mail)17日報導，好事者端詳保全攝像，赫然發現當天劇場燈光暗下來後，布波特與男友賈拉爾(Quinn Gallagher)調情到忘我，賈拉爾愛撫她的酥胸，而她還報以摸賈拉爾的胯部。

每日郵報指出，賈拉爾顯然是民主黨人，投資一家對同性戀友好的酒吧，酒吧還舉辦變裝秀。但布波特大力批評變裝，宣稱那牴觸她的基督教信仰，她曾貼文主張「帶你家小孩去教堂，別去變裝酒吧」等。

影片來源：YouTube

但布波特的信仰，顯然不妨礙她與男友在大庭廣眾的劇場裡深度愛撫。細審10日劇場的保全攝像後發現令人血脈賁張的鏡頭，布波特穿著低胸金色連身裙，足蹬高跟鞋，賈拉爾伸右手摸她的胸脯，而她則摸往男友襠部。

當時一位孕婦就坐在布波特兩人後方，她請布波特別再抽電子菸，沒想到布波特回應說「休想」，還對她說她是「可悲」的人。孕婦接受丹佛郵報(Denver Post)專訪，但害怕遭報復，不願透露姓名。

孕婦中場時要求換座位，劇場工作人員表示，她不是唯一一位抗議布波特脫軌行為的人。

音樂劇第二幕開演5分鐘，劇場安全人員接到另一人抱怨，說布波特太吵，還在錄音樂劇。領座員請布波特與男友離場，但兩人不願，「我跟他們講，我要去找丹佛市警。他們說，去找啊」。過程中，布波特很凶，還向領座員比中指。

波特 劇場 日劇

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