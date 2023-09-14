饒舌歌手殺人細節編成歌 放YouTube播放 把自己送進監獄

饒舌歌手麥丹尼把自創的饒舌歌曲上傳到YouTube；他在歌詞中並承認曾殺人。（YouTube視頻截圖）

饒舌歌手麥丹尼(Kenjuan McDaniel)日前因涉嫌殺人而遭拉斯維加斯警方逮捕。破案關鍵竟然是因為麥丹尼將兩年前開槍殺人的情節編成歌詞，上傳網路，而遭警方識破。

影音來源：YouTube

拉斯維加斯警局11日表示，被害人華勒斯(Randall Wallace)於2021年9月遭人槍殺，兩年來警方只知道麥丹尼的車子符合命案現場的描述，但苦無其他直接證據。

事隔近兩年後，麥丹尼在7月19日將自創的饒舌歌曲Fadee Free上傳到YouTube，在歌詞中自承謀殺了當時32歲的華勒斯；警方於8月29日將他逮捕歸案。

YouTube上訂閱者只有500多人的麥丹尼，帳號名稱TheBiggestFinn4800。歌詞提到，「我就是他死掉的理由，他死時我們還在嘲笑他，不是嘲笑他死的理由，所以呀，慶祝一下他媽媽哭的理由吧。」

警方申請搜捕狀的理由是，麥丹尼在歌詞裡細膩描述的情節，都是「未曾公開，也不為外人所知」的殺人過程，歌詞有關華勒斯死亡的諸多元素也與現場證據相吻合。警方說，歌詞內容與謀殺案細節「有充足相似之處」。

根據法庭檔案，檢方以用致命武器公然謀殺和違反假釋條件兩大罪名起訴現年25的麥丹尼。

陪審團將決定被告犯行究竟是一級謀殺還是二級謀殺，蓄意殺人還是非故意殺人。被告目前被羈押在克拉克郡拘留中心，保釋條件是100萬元現金。

麥丹尼若被判一級謀殺定讞，將面臨50年徒刑到終身監禁，甚或死刑。二級謀殺罪在內華達州 的刑期從25年以上到終身監禁。