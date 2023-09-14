我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

饒舌歌手殺人細節編成歌 放YouTube播放 把自己送進監獄

記者張聲肇／綜合報導
饒舌歌手麥丹尼把自創的饒舌歌曲上傳到YouTube；他在歌詞中並承認曾殺人。（YouTube視頻截圖）
饒舌歌手麥丹尼把自創的饒舌歌曲上傳到YouTube；他在歌詞中並承認曾殺人。（YouTube視頻截圖）

饒舌歌手麥丹尼(Kenjuan McDaniel)日前因涉嫌殺人而遭拉斯維加斯警方逮捕。破案關鍵竟然是因為麥丹尼將兩年前開槍殺人的情節編成歌詞，上傳網路，而遭警方識破。

影音來源：YouTube

拉斯維加斯警局11日表示，被害人華勒斯(Randall Wallace)於2021年9月遭人槍殺，兩年來警方只知道麥丹尼的車子符合命案現場的描述，但苦無其他直接證據。

事隔近兩年後，麥丹尼在7月19日將自創的饒舌歌曲Fadee Free上傳到YouTube，在歌詞中自承謀殺了當時32歲的華勒斯；警方於8月29日將他逮捕歸案。

YouTube上訂閱者只有500多人的麥丹尼，帳號名稱TheBiggestFinn4800。歌詞提到，「我就是他死掉的理由，他死時我們還在嘲笑他，不是嘲笑他死的理由，所以呀，慶祝一下他媽媽哭的理由吧。」

警方申請搜捕狀的理由是，麥丹尼在歌詞裡細膩描述的情節，都是「未曾公開，也不為外人所知」的殺人過程，歌詞有關華勒斯死亡的諸多元素也與現場證據相吻合。警方說，歌詞內容與謀殺案細節「有充足相似之處」。

根據法庭檔案，檢方以用致命武器公然謀殺和違反假釋條件兩大罪名起訴現年25的麥丹尼。

陪審團將決定被告犯行究竟是一級謀殺還是二級謀殺，蓄意殺人還是非故意殺人。被告目前被羈押在克拉克郡拘留中心，保釋條件是100萬元現金。

麥丹尼若被判一級謀殺定讞，將面臨50年徒刑到終身監禁，甚或死刑。二級謀殺罪在內華達州的刑期從25年以上到終身監禁。

2021年9月18日下午6時30分，警方獲報拉斯維加斯一棟公寓有人頭部中彈，當場死亡。初步調查發現死者中槍前，曾與三人發生爭吵。後來有目擊者密報，看見一名非裔男子駕車逃離現場；警方接獲第二名目擊者密報後，開始鎖定麥丹尼。

饒舌歌手麥丹尼把自創的饒舌歌曲上傳到YouTube；他在歌詞中並承認曾殺人。（路...
饒舌歌手麥丹尼把自創的饒舌歌曲上傳到YouTube；他在歌詞中並承認曾殺人。（路透）

YouTube 內華達州 非裔

上一則

推動舊金山拜習會 中國學者：美國須有更多誠意

下一則

紐時：走線險關「達連隘口」已成當地官員公然斂財管道

延伸閱讀

4劫匪入室逼問錢財 5男女被綁戶主遭電擊

4劫匪入室逼問錢財 5男女被綁戶主遭電擊
為涉性侵好友說情惹議 艾希頓庫奇、蜜拉庫妮絲忙澄清

為涉性侵好友說情惹議 艾希頓庫奇、蜜拉庫妮絲忙澄清
獲Blackpink特製歌詞 Jennie還說「超級適合」灣區歌迷嗨爆

獲Blackpink特製歌詞 Jennie還說「超級適合」灣區歌迷嗨爆
川普傳跳過黨內初選辯論 改線上對談福斯棄將卡爾森

川普傳跳過黨內初選辯論 改線上對談福斯棄將卡爾森

熱門新聞

邁阿密國際機場TSA員工聯手從旅客的行李中順手牽羊。(戴德郡州檢察官辦公室/擷自NBC)

機場安檢竟順手牽羊…TSA員工偷拿旅客財物 被抓

2023-09-14 14:40
新冠肺炎疫情復熾，讓許多人考慮接種補強疫苗，但專家建議再等幾周。(Getty Images)

疫情復熾 打補強針？ 醫界：再等等

2023-09-09 15:35
(取自X)

逃亡2周、偷民宅步槍 賓州越獄殺人犯在這裡逮到了

2023-09-13 11:45
科技鉅子馬斯克和歌手前女友格萊姆斯悄生第3胎，目前已經和3個不同的女人生下10個孩子。圖為前愛侶在2018年出席紐約大都會博物館的Met Gala慈善晚宴。（美聯社）

馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」

2023-09-10 03:33
美國阿肯色州的7歲女孩艾絲朋日前到鑽石坑州立公園遊玩慶生時，找到了一顆2.95克拉的金棕色鑽石。(截取自阿肯色州立公園官網)

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

2023-09-09 14:06
眾院前議長裴洛西。（美聯社）

拜登是否該連任、賀錦麗是最佳副手？裴洛西未「全肯定」答覆

2023-09-14 07:22

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
安謀成功上市 道指漲331點

安謀成功上市 道指漲331點