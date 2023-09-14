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涉性騷 密州大足球教頭停職停薪

編譯徐薏茹／綜合報導
密西根州立大學足球總教練塔克，因被控性行為不端，第四個賽季已被停職停薪。(路透)
密西根州立大學足球總教練塔克，因被控性行為不端，第四個賽季已被停職停薪。(路透)

密西根州立大學(Michigan State University)日前發出新公告，指該校的足球總教練塔克(Mel Tucker)因性行為不端(sexual misconduct)指控被揭發，他個人的第四個賽季已經被停職停薪。

密西根州立大學副校長兼體育主任霍勒(Alan Haller)在10日下午的臨時記者會表示：「我已經將塔克停職停薪，以作為調查進行期間的額外暫時措施，這一決定受到大學領導層的支持。」

今日美國(USA Today)10日揭露一項調查，布蘭達·崔西(Brenda Tracy)是塔克性犯罪的受害人，也是活躍的活動家，她指控塔克2022年4月在一則通話期間對她發表性騷擾評論，並且在未經她同意的情況下於通話時自慰，崔西當時正與球隊做宣傳工作，塔克承認在與崔西通話時手淫，但聲稱是雙方你情我願的「電話性愛」。

崔西去年12月向該大學負責處理「教育修正案第九卷」(Title IX)案件的辦公室提出投訴，霍勒表示知情。

校方雇用一名外部的第九卷案件律師介入調查，調查於7月完成，計畫於10月初球隊輪休周期間舉辦正式聽證會，審視塔克是否違反學校政策。

霍勒表示為了各方的最佳利益，包括學生運動員與大學社區，校方決定讓塔克停職。

由於調查仍在進行中，霍勒表示無法透露更多資訊，他表示校方的主要目標是保持專注於「公平、徹底、公正的調查」。

密西根州立大學球隊斯巴達人隊(The Spartans)在2023-24大學足球賽季以2-0的成績拉開序幕，9日以45-14擊敗里奇蒙隊(Richmond)。塔克停職期間，由防守協調員班奈特(Harlon Barnett)代理臨時總教練職位。

密西根州立大學足球總教練塔克因被控性行為不端，第四個賽季已被停職停薪。(美聯社)
密西根州立大學足球總教練塔克因被控性行為不端，第四個賽季已被停職停薪。(美聯社)

密西根州 足球 性騷擾

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