談判仍無果 底特律3大車廠工會再嗆罷工

底特律三大車廠勞資談判未見進展，聯合汽車工會主席費恩表示，如果在美東時間14日晚上11時59分前，三大車廠還不接受勞方提出的大幅調薪要求，將發動罷工。(路透)

美聯社報導，由於底特律三大車廠勞資談判未見進展，聯合汽車工會(UAW)主席費恩(Shawn Fain)表示，如果在美東時間14日晚上11時59分前，三大車廠還不接受勞方提出的大幅調薪要求，14萬6000名UAW會員將自本周起發動罷工 。

據了解，通用(GM )、福特(Ford)和斯泰蘭蒂斯(Stellantis)三大車廠勞資談判自上周起展開，但工會提出4年內大幅調薪46%、每周32小時工作制但實際支薪40小時，以及恢復傳統養老金等條件，且未獲資方同意。

福特承諾4年內累計調薪10%，並支付數筆一次性獎金，包括6000元通膨加給；通用也同意調薪10%，並支付類似福特的一次性獎金；斯泰蘭蒂斯則承諾4年內調薪14.5%，但不含一次性獎金，而且三大車廠都拒絕工會縮短工作周數的要求。

UAW會員自2007年起，即不再領取傳統養老金，而且工會為配合資方降低成本的經營策略，多年來放棄加薪、放棄生活津貼，三大車廠臨時工人時薪還不到17元。

儘管如此，今年三大車廠還是提供一筆可觀的分紅獎金，福特發給每位正職員工9716元，斯泰蘭蒂斯每位正職員工也獲得1萬4760元獎金。

過去十年來，底特律三大車廠公布的總淨利為1640億元，而且今年預估獲利200億元，一旦罷工恐將兩敗俱傷。

另一方面，儘管工會擁有8億2500萬元罷工基金，但若14萬6000名會員全數加入罷工行列，該基金恐怕撐不過三個月。