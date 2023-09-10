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阻無證客障礙球 德州法官令移除

編譯陳韻涵／綜合9日電
德州政府設置在美墨邊境格蘭德河上的障礙浮球鏈，以阻攔跨越河面偷渡進入美國的無證移民。(美聯社)
德州政府設置在美墨邊境格蘭德河上的障礙浮球鏈，以阻攔跨越河面偷渡進入美國的無證移民。(美聯社)

德州聯邦法官日前裁決，德州州長艾伯特(Greg Abbott)應移除美墨邊境格蘭德河(Rio Grande)上用以嚇阻非法移民的障礙浮球鏈，堪稱拜登政府移民政策的一大勝利。

司法部7月提起民事訴訟，指障礙浮球鏈違反聯邦河川與港口法(Federal Rivers and Harbors Act)，該法禁止任何未經授權的障礙物阻礙航道，且對通行人員的健康與公共安全構成威脅，甚至損害美墨關係。

故總統雷根任命的奧斯汀地區聯邦法官伊薩(David Ezra)6日下令，應司法部要求，在上訴案件審理期間，德州政府必須在15日之前，移除伊戈帕斯市(Eagle Pass)附近河道設置的約1000呎長浮球障礙鏈。

伊薩表示，司法部很可能在此案中勝訴，並稱德州當局在艾伯特指示下的作法，違反聯邦法規。 

伊薩在42頁的裁決書中寫道，「德州不能搶在聯邦法律同意之前，裝設浮球障礙物，阻礙航行水道。」

德州政府的律師駁斥，稱美國憲法給予德州職權「抵禦入侵」，包括成千上萬非法移民。

法院6日支持司法部的立場，認為該浮球鏈威脅人生安全，「損害自由與安全航行」，其程度超越德州設置該浮球所獲得的利益。

司法部讚揚伊薩的裁決，副部長古普塔(Vanita Gupta)在聲明中表示，「我們欣慰法院裁決移除違法格蘭德河周遭有損外交關係、公共安全、航行與聯邦執法人員行動的障礙。」

德州律師已向第五巡迴上訴法院提出上訴，而艾伯特也批評伊薩的裁決「不當」，預料德州政府的主張亦將在後續庭審中被推翻。

艾伯特在聲明中表示，「我們將持續運用每一項策略確保邊境安全，包括部署國民兵與公共安全廳人員並裝設戰略障礙，德州已經準備好應對這場戰爭，勢將上訴到最高法院。」

德州的障礙浮球鏈是德州與拜登政府在移民政策上唱反調的其中一例。艾伯特7月上書拜登，譴責政府罔顧德州的主權權益，未能確保邊境安全；今年6月，艾伯特把42名無證客送上巴士，載往洛杉磯，譴責拜登失職。

德州 非法移民 司法部

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