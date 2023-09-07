WSJ：明年健保保費將漲6.5% 增幅逾10年新高

明年的健保保費將大漲6.5%，是十多年來最大增幅。圖為民眾簽署歐記健保。（路透）

華爾街日報7日獨家取得知名人力資源顧問機構美世(Mercer)、保險諮詢機構韋萊韜悅(Willis Towers Watson，WTW)聯合調查報告顯示，不管是公司雇主或員工，2024年健康保險開銷都將大幅上漲，雇主提供的健康保險保費 增加幅度大約6.5%。

韋萊韜悅指出，6.5%的保費調漲可望創下過去十多年來最大增幅。

對於雇主來說，這波保費調漲將讓員工保險計畫開銷變得更重；由雇主提供的健康保險，目前花在每名員工的開銷每年已超過1萬4600元。

這波漲價還將導致醫療保險 成本增加，醫療保險是許多美國公司金額最高的花費項目，許多美國家庭也因為醫療保險而荷包失血。

非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)針對公開保險資料進行分析後指出，透過俗稱歐記健保 的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)取得個人保險的民眾，2024年可能也將面臨保費增加6%的狀況。

導致健康保險開銷迅速漲價的原因包括：醫院人事開銷變得更加昂貴，糖尿病、肥胖症等超高價格新藥的市場需求量高。

雇主提供健康保險保費增加，受到衝擊的企業不分規模大小，也不分是否透過特定保險業者處理保險計畫或由公司自行規畫。

許多勞工在未來幾個月的每年秋季開放投保期間(open enrollment period)，就會知道2024年雇主提供健康保險選項為何。由於整體價格上漲，勞工從薪水中扣除的健康保險花費可能因此增加。某些雇主為因應健康保險成本加重，紛紛調高勞工自掏腰包的開銷額度。

但保險專家說，由於某些產業在勞動市場仍有聘不到人的緊縮問題，這波成本增加的開銷，絕大多部分還是會由雇主自行吸收。