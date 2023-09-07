馬里蘭上班偷吃已婚警察的非裔情婦反擊：不是一夜情 兩年了

品脫表示，男友的婚姻出問題，這件事沒什麼大不了的，不過因男友是警察，大家新鮮一陣子就過了。（取材自臉書）

馬里蘭州 警察馬列特(Francesco Marlett)上班偷吃視頻被拍到，全網瘋傳，沒想到非裔 女主角維吉妮亞‧品脫(Virginia Pinto)是個小三，警官老婆罵她是個「婊子」，品脫6日反擊說自己沒做錯什麼，「這可不是一夜情，已經2年了」；品脫表示，男友的婚姻出問題，這件事沒什麼大不了的，不過因男友是警察，大家新鮮一陣子就過了。

影片來源：YouTube

每日郵報報導，馬列特警官的妻子寶拉‧馬列特(Paula Marlett)對丈夫偷吃的視頻遭瘋傳火冒三丈，警官現已被馬里蘭州喬治王子郡(Prince George's County)警局停職。

寶拉與品脫都是非裔。品脫對紐約郵報(New York Post)表示，自己愛「吃」白人，她十幾歲兒子的生父也是白人。

品脫以前在陸軍服役，現已離職，有退伍軍人身分。她表示自己與馬列特交往兩年了，警官的老婆曉得他倆的關係。

品脫說：「大家這麼爽幹嘛？他是警察，我是平民。我倆被逮到了，真衰，但這件事終究會過去的。」

品脫表示，日子還要過下去，她有小孩，15歲的兒子有自閉症。

影片來源：YouTube

長47分鐘的視頻裡，品脫先是與馬列特在警車旁激吻，接下來兩人鑽進車後座，待在裡頭約40分鐘。

品脫堅稱自己沒什麼可恥的，「我腦中知道，自己沒做錯什麼。我還是要過自己的日子，做我的事」。她認為兩人交往中，不是偷吃一下。

寶拉上臉書 責備品脫破壞別人家庭，但品脫6日向紐約郵報表示，男友的婚姻不快樂；她進而宣稱，寶拉自己也在偷吃，但不能詳細討論；「整件事裡沒有壞人，要說壞，就都壞」。