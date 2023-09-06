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中資ARC氣囊恐傷人 法院強制召回5200萬個

編譯周芳苑／綜合5日電
田納西業者ARC Automotive所產製的安全氣囊充氣裝置疑似會爆炸、彈出碎片導致傷亡，全國公路交通安全管理局採取行動強迫召回5200萬個有問題的產品。(Getty Images)
田納西業者ARC Automotive所產製的安全氣囊充氣裝置疑似會爆炸、彈出碎片導致傷亡，全國公路交通安全管理局採取行動強迫召回5200萬個有問題的產品。(Getty Images)

田納西業者ARC Automotive所產製的安全氣囊充氣裝置疑似會爆炸、彈出碎片導致傷亡，全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration,NHTSA)試圖要求該公司負責卻被拒絕配合，決定採取行動強迫召回5200萬個有問題的產品。

ARC公司2016年由中國房地產開發商銀億集團( Yinyi Group)收購。

NHTSA於5日表示，初步認定由ARC產製並在另一家公司授權下的安全氣囊充氣裝置有缺陷，預訂10月5日舉辦公聽會，而後透過法庭命令強行要求召回。

NHTSA於5月間要求ARC針對2009年以來在美、加造成二死七傷的意外事件負責，ARC拒絕配合全面召回，只好交由法庭處理。

ARC目前仍堅稱沒有安全缺陷，認為NHTSA僅基於假設提出要求，沒有技術根據，而且無權命令零件製造商宣布召回。

NHTSA希望ARC召回至少十幾家車廠車輛駕駛及乘客前方氣囊的充氣裝置，但是ARC及車廠無動於衷，沒有任何一家公司宣布召回造成爆炸的充氣裝置。目前全美道路上的2億8400萬輛車子中至少2500萬輛配備有問題充氣裝置。

裝配疑似有問題充氣裝置的車輛所屬車廠包括雪佛蘭(Chevrolet)、別克(Buick)、GMC、福特(Ford)、豐田(Toyota)、斯泰蘭蒂斯(Stellantis)、大眾(Volkswagen)、奧迪(Audi)、寶馬(BMW)、保時捷(Porsche)、現代(Hyundai)和起亞(Kia)。

NHTSA 稱，製造過程中焊接產生的副產品可能堵塞充氣裝置通風口，一旦有缺陷，壓力可能升高導致氣囊爆炸。

ARC公司2018年安裝瞄準鏡(scope)以監測焊接副產品及通風口，NHTSA於4月表示，未發現安裝瞄準鏡後所製充氣裝置發生爆炸。

ARC在寫給政府的信中表示，即使已採業界標準並致力在製造過程中將故障風險降到最低，仍無法確定所產充氣裝置是否會再次破裂。

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