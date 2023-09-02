從南達科他跑到佛州「偷吃」 她怕染性病竟謊稱遭性侵

斯科格倫德謊稱自己遭性侵，只為了做免費的性病檢查。(Hillsborough County Sheriff's Office影片截圖)

南達科他州 日前有一名婦女千里迢迢跑到佛州背著丈夫「偷吃」，結果完事後因為太過愧疚加上害怕感染性病，竟然報警謊稱自己遭到陌生男子性侵 得逞，結果警察介入調查後發現婦女的說法疑點重重，她也在警方的逼問下坦承說謊，而原因竟然只是因為想要「免費」接受性病檢測 ，讓法官氣得判處她2年社區監督（community control），還得賠償警方近1.8萬元的辦案開銷。

根據Fox 13報導，現年30歲的蕾妮‧斯科格倫德（Renee Skoglund）今年3月8日從南達科他州獨自前往佛羅里達州，並與一名男子發生合意性交。檢察官指出，斯科格倫德事後因為對自己婚內出軌一事感到太有罪惡感，想檢查是否因此感染性病，但又不想花錢，竟然異想天開報警謊稱自己被性侵。

據悉，斯科格倫德當天哭著報警稱「我在45分鐘前被強暴了」，宣稱自己當時因為汽車故障，把車停在75號州際公路旁查看時，突然被一名男子用毛巾蒙住她的頭，還用繩子綁住她的手腳，將她推到車內性侵得逞。

斯科格倫德最初向警方宣稱，歹徒使用的是一種「特殊繩索」，結果警方循線調查後發現，斯科格倫當天在事發前曾經前往附近的連鎖超市購買繩索，開始對她的說法起疑，沿路調出監視器後發現她根本就是在說謊，斯科格倫德也在警方不斷逼問下「大崩潰」，坦承整起事件都是她捏造出來的。

斯科格倫德的誇張行為讓負責審理此案的法官都表示「不敢相信」，「我從來沒有因為有人做偽證判刑，但這對每個人來說都是很好的提醒，作偽證是一種犯罪，你編造的所有東西以及為此花費的資源，都可以被拿去讓其他真的案件使用」。

最終，法官裁定斯科格倫德必須接受2年的社區監督（類似居家監禁）及8年緩刑，她還必須償還當地警方1萬7245元的辦案費用。

美人妻一夜情爽完怕染性病！貪免費檢測竟謊稱被性侵

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