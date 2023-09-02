我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球抽最多…紐約濃濃「麻」味 美網選手抱怨場內都是

旅館禮遇不再免費 提前入住、延後退房要收錢了

全球抽最多…紐約濃濃「麻」味 美網選手抱怨場內都是

TVBS新聞網／編輯丘力龍即時報導
德國名將瑞澤夫在美國公開賽中表示，常聞到大麻味。圖為他8月31日出賽照。（美聯社）
德國名將瑞澤夫在美國公開賽中表示，常聞到大麻味。圖為他8月31日出賽照。（美聯社）

紐約州（New York）2021年將娛樂用大麻（recreational marijuana）合法化後，銷售大麻的藥房如雨後春筍般出現，整座城市飄散濃濃「麻」味。近日美國網球公開賽正在大蘋果如火如荼舉行，希臘女將莎卡瑞（Maria Sakkari）就抱怨，在場內竟聞到大麻味，德國名將瑞澤夫（Alexander Zverev）也表示，「大麻味到處都是。」

美聯社報導，大麻味已經成為紐約的非官方氣味（unofficial scent），也是美網球場上的「惡臭」，分散選手注意力。世界排名第八的莎卡瑞在首輪輸球後便指稱在17號球場（Court 17）聞到麻味，瑞澤夫更比喻，「球場聞起就像史努比狗狗（Snoop Dogg，美國傳奇饒舌歌手）的客廳。」

美國網球協會後續對此展開調查，表示並未發現有觀眾在看台呼麻的證據，發言人克里斯（Chris Widmaier）認為，撲鼻氣味應是來自球場旁的法拉盛草原公園（Flushing Meadows–Corona Park）。

根據紐約郵報報導，滿21歲的紐約居民可以合法擁有3盎司大麻，並在家合法種植3株，每戶最多可種植6株。紐約州大麻監管機構統計，約270萬紐約人每月至少吸食1次大麻，近1/5的紐約成年人每年至少使用1次大麻，且大部分來自非法經銷商。2023年全球大麻價格指南（Cannabis Global Price Index）調查更發現，紐約是全球大麻消費最多的城市，平均每年消耗62.3公噸，價格則是全美第4高，每克12.5美元。

合法大麻經銷商也藉販售大麻和大麻食品大賺，目前已賣出3300萬大麻產品，光今年6月銷售額就達到1100 萬美元。然而，目前紐約州只有20家藥房獲准販售大麻，但非法大麻店卻有1500家。

美國目前有23州（加州、紐約等）、華盛頓特區、3個海外領土將娛樂用大麻合法化，另有8州將其除罪化。醫療用大麻（medical marijuana）則有37州合法化。

全球最會抽！紐約都「麻」味　美網球場都聞到惡臭

TVBS新聞網

希臘女將莎卡瑞日前抱怨在美國公開賽的球場上聞到大麻味。圖為她8月28日出賽照片。...
希臘女將莎卡瑞日前抱怨在美國公開賽的球場上聞到大麻味。圖為她8月28日出賽照片。（Getty Images）

大麻合法化 紐約州 加州

上一則

共和黨近六成選民把川普列為首選 德桑提斯排第二輸46%

下一則

從南達科他跑到佛州「偷吃」 她怕染性病竟謊稱遭性侵

延伸閱讀

美網／小蠻牛拚衛冕 美網跨季9連勝

美網／小蠻牛拚衛冕 美網跨季9連勝
衛生部建議：大麻由管制物質降級 一級降為三級

衛生部建議：大麻由管制物質降級 一級降為三級
「大麻磚」從洛杉磯寄到台灣 男拒簽收毒包裹 仍被起訴

「大麻磚」從洛杉磯寄到台灣 男拒簽收毒包裹 仍被起訴
抗議核發執照慢 新州大麻業：造成180萬元稅收損失

抗議核發執照慢 新州大麻業：造成180萬元稅收損失

熱門新聞

北卡大中國留學生齊太磊被控一級謀殺。(擷自ABC11影片)

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

2023-08-29 14:25
當地媒體WRAL報導，警方已拘捕一名關係人。(擷自WRAL影片)

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

2023-08-28 16:54
示意圖。Photo by David von Diemar on Unsplash

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

2023-08-28 14:14
齊太磊和齊太安。(取自新浪教育)

北卡槍案／同分考上大學 齊家兄弟曾是家鄉之光

2023-08-28 21:56
新型新冠變種病毒BA.2.86傳播很快，已蔓延五州，紐約市呼籲市民盡快接種疫苗，並在勞工節長周末戴上口罩。(Getty Images)

口罩令重啟？新變種病毒蔓延5州 住院人數連6周上升

2023-09-01 23:58
「社安金生活成本調整」2024年調整幅度可望回歸正常，大約只有3%左右。（Getty Images）

每月多領55元 2024社安金「生活成本調整」回歸正常約3%

2023-08-27 20:29

超人氣

更多 >
口罩令重啟？新變種病毒蔓延5州 住院人數連6周上升

口罩令重啟？新變種病毒蔓延5州 住院人數連6周上升
非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光
湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸

湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸
盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元
糧券新規「必須工作」75萬人失福利 共和黨要續砍經費

糧券新規「必須工作」75萬人失福利 共和黨要續砍經費