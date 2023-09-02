全球抽最多…紐約濃濃「麻」味 美網選手抱怨場內都是

德國名將瑞澤夫在美國公開賽中表示，常聞到大麻味。圖為他8月31日出賽照。（美聯社）

紐約州 （New York）2021年將娛樂用大麻（recreational marijuana）合法化後，銷售大麻的藥房如雨後春筍般出現，整座城市飄散濃濃「麻」味。近日美國網球公開賽正在大蘋果如火如荼舉行，希臘女將莎卡瑞（Maria Sakkari）就抱怨，在場內竟聞到大麻味，德國名將瑞澤夫（Alexander Zverev）也表示，「大麻味到處都是。」

美聯社報導，大麻味已經成為紐約的非官方氣味（unofficial scent），也是美網球場上的「惡臭」，分散選手注意力。世界排名第八的莎卡瑞在首輪輸球後便指稱在17號球場（Court 17）聞到麻味，瑞澤夫更比喻，「球場聞起就像史努比狗狗（Snoop Dogg，美國傳奇饒舌歌手）的客廳。」

美國網球協會後續對此展開調查，表示並未發現有觀眾在看台呼麻的證據，發言人克里斯（Chris Widmaier）認為，撲鼻氣味應是來自球場旁的法拉盛草原公園（Flushing Meadows–Corona Park）。

根據紐約郵報報導，滿21歲的紐約居民可以合法擁有3盎司大麻，並在家合法種植3株，每戶最多可種植6株。紐約州大麻監管機構統計，約270萬紐約人每月至少吸食1次大麻，近1/5的紐約成年人每年至少使用1次大麻，且大部分來自非法經銷商。2023年全球大麻價格指南（Cannabis Global Price Index）調查更發現，紐約是全球大麻消費最多的城市，平均每年消耗62.3公噸，價格則是全美第4高，每克12.5美元。

合法大麻經銷商也藉販售大麻和大麻食品大賺，目前已賣出3300萬大麻產品，光今年6月銷售額就達到1100 萬美元。然而，目前紐約州只有20家藥房獲准販售大麻，但非法大麻店卻有1500家。

美國目前有23州（加州 、紐約等）、華盛頓特區、3個海外領土將娛樂用大麻合法化 ，另有8州將其除罪化。醫療用大麻（medical marijuana）則有37州合法化。

全球最會抽！紐約都「麻」味 美網球場都聞到惡臭

TVBS新聞網