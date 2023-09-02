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探討教養成網紅 猶他州母親涉嫌虐待兒童被捕

記者顏伶如／綜合報導
在YouTube網站經營8 Passengers頻道，討論家庭關係和子女教養而成為網紅的露比‧法蘭基，疑因虐童遭逮捕。(NBCnews截頻)
在YouTube網站經營8 Passengers頻道，討論家庭關係和子女教養而成為網紅的露比‧法蘭基，疑因虐童遭逮捕。(NBCnews截頻)

猶他州女子露比‧法蘭基(Ruby Franke)因為在YouTube網站經營頻道8 Passengers而成為網紅，但警方證實法蘭基與事業夥伴喬蒂‧希爾德布朗特(Jodi Hildebrandt)日前遭逮捕，並以虐童重罪移送法辦。警方發現一名在法蘭基照顧下的孩童營養不良，身上有開放性傷口，四肢黏著膠帶。

8 Passengers頻道今年稍早已遭到移除。對孩童管教嚴格的法蘭基，之前就曾涉嫌虐待兒童而被人向當地兒童保護服務局(Child Protective Services)檢舉。

法蘭基與經營生命諮商服務中心ConneXions的希爾德布朗特合作，定期拍攝討論家庭關係、子女教養的建議影片。但ConneXions倡導的教育方式曾經引發爭議，例如把該組織的誠實信條看得比親生兒女更重要。

聖塔克拉拉-艾文斯公共安全局(Santa Clara-Ivins Public Safety Department)31日在記者會上說，30日上午10時50分接到報案指出，有一名骨瘦如柴、營養不良的未成年人需要協助，身上有開放性傷口，四肢黏著膠帶。由於該兒童健康狀況極差，後來被緊急送醫。

警員循線抵達一處民宅，搜查發現另一名兒童也有類似的身體狀況，於是立即送他們就醫。另外四名較年幼的兒童則交由兒童與家庭服務局(Department of Child and Family Services)安置。

華盛頓郡(Washington County)警長辦公室指出，法蘭基與希爾德布朗特仍然在押。

法蘭基2015年靠著8 Passengers頻道走紅，頻道分享以她與丈夫、六名兒女的生活點滴影片為內容，訂閱人數將近230萬。頻道今年稍早遭平台下架，並未說明原因。

法蘭基在頻道影片中的某些行為曾被觀眾向主管機關檢舉，包括她的15歲兒子查德(Chad)曾在影片中說被迫睡在豆袋坐墊(beanbag)上長達七個月。

猶他州 教育 YouTube

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