國防部推出新網站 將發布解密UFO照片、影像與報告

國防部 8月31日宣布,跟「全領域異常現象解析辦公室」(All-domain Anomaly Resolution Office,AARO)合作推出一個新網站,將為大眾提供有關不明飛行物體(UFO )的解密情報。

福斯新聞與NBC新聞報導,五角大廈 發言人萊德准將(Brig. Gen. Patrick Ryder)在記者會表示,已解決的「不明空中現象」(UAP)案件相關照片和影像經過解密與批准公開發布,這個新網站就將加以收錄,還會有報告、趨勢跟常見問題區,也將提供官方報告、逐字稿、新聞稿跟其他民眾可能認為有用資源的連結。

The site is being billed as a "one-stop shop" for publicly available records on UFOs, and is expected to shed light on the work of an office created by Congress last year that coordinates efforts across federal agencies in detecting and identifying UFOs. https://t.co/Z2IszUC1eN