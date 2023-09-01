國防部推出新網站 將發布解密UFO照片、影像與報告

國防部8月31日宣布，跟「全領域異常現象解析辦公室」（AARO）合作推出一個新網站，將為大眾提供有關不明飛行物體（UFO）的解密情報。（照片翻攝：www.aaro.mil）

國防部 8月31日宣布，跟「全領域異常現象解析辦公室」（All-domain Anomaly Resolution Office，AARO）合作推出一個新網站，將為大眾提供有關不明飛行物體（UFO ）的解密情報。

福斯新聞與NBC新聞報導，五角大廈 發言人萊德准將（Brig. Gen. Patrick Ryder）在記者會表示，已解決的「不明空中現象」（UAP）案件相關照片和影像經過解密與批准公開發布，這個新網站就將加以收錄，還會有報告、趨勢跟常見問題區，也將提供官方報告、逐字稿、新聞稿跟其他民眾可能認為有用資源的連結。

The site is being billed as a "one-stop shop" for publicly available records on UFOs, and is expected to shed light on the work of an office created by Congress last year that coordinates efforts across federal agencies in detecting and identifying UFOs. https://t.co/Z2IszUC1eN — NBC News (@NBCNews) September 1, 2023

萊德准將指出，就確保大眾掌握資訊與深入了解UAP方面來說，公布這個網站是這個過程的下一步，「所以，你今天看到的內容就是到目前為止已經解密的資訊」。這個網站也將充當已公開發布資訊的「一站式商店」，當有新的資訊獲准供大眾閱覽時，AARO就會定期更新網站與最新的發現。

截至目前為止，這一個顯得十分陽春的網站只收錄了為數不多的影像，有些註記為「未解決」或「未分類」，並附上簡短的說明，提供AARO評估的解釋，還有寫著「Coming Soon」的區域。

據報導，五角大廈還計畫更新該網站以加入一個工具，讓現任與前任美國政府雇員、軍人與承包商「經由私人與安全方法提供報告」。根據官方新聞稿，更新預計將在秋季進行，也將「在未來幾個月」宣布供大眾提交類似報告的工具。