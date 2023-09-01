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國防部推出新網站 將發布解密UFO照片、影像與報告

編譯周辰陽／即時報導
國防部8月31日宣布，跟「全領域異常現象解析辦公室」（AARO）合作推出一個新網站，將為大眾提供有關不明飛行物體（UFO）的解密情報。（照片翻攝：www.aaro.mil）
國防部8月31日宣布，跟「全領域異常現象解析辦公室」（AARO）合作推出一個新網站，將為大眾提供有關不明飛行物體（UFO）的解密情報。（照片翻攝：www.aaro.mil）

國防部8月31日宣布，跟「全領域異常現象解析辦公室」（All-domain Anomaly Resolution Office，AARO）合作推出一個新網站，將為大眾提供有關不明飛行物體（UFO）的解密情報。

福斯新聞與NBC新聞報導，五角大廈發言人萊德准將（Brig. Gen. Patrick Ryder）在記者會表示，已解決的「不明空中現象」（UAP）案件相關照片和影像經過解密與批准公開發布，這個新網站就將加以收錄，還會有報告、趨勢跟常見問題區，也將提供官方報告、逐字稿、新聞稿跟其他民眾可能認為有用資源的連結。

萊德准將指出，就確保大眾掌握資訊與深入了解UAP方面來說，公布這個網站是這個過程的下一步，「所以，你今天看到的內容就是到目前為止已經解密的資訊」。這個網站也將充當已公開發布資訊的「一站式商店」，當有新的資訊獲准供大眾閱覽時，AARO就會定期更新網站與最新的發現。

截至目前為止，這一個顯得十分陽春的網站只收錄了為數不多的影像，有些註記為「未解決」或「未分類」，並附上簡短的說明，提供AARO評估的解釋，還有寫著「Coming Soon」的區域。

據報導，五角大廈還計畫更新該網站以加入一個工具，讓現任與前任美國政府雇員、軍人與承包商「經由私人與安全方法提供報告」。根據官方新聞稿，更新預計將在秋季進行，也將「在未來幾個月」宣布供大眾提交類似報告的工具。

UFO 五角大廈 國防部

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