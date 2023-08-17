熱浪襲陽光帶… 酷熱「烤出」10億經濟損失

亞利桑納州鳳凰城在熱浪期間，高溫不斷創紀錄。(美聯社)

過去被稅負較低、宅子較大、退休生活開支較少的陽光帶(Sunbelt)城市吸引的人，今年夏天碰到創紀錄的酷熱，很多全國最脆弱的人健康受到威脅，同時危及產值數十億元的經濟活動。

Axios網站報導，鳳凰城7月多次創下史上最高溫 紀錄；邁阿密市也經歷城市史上最慘的熱浪來襲。

這些全國人口成長最快的都會區，很多都有著名的危機。有些是水量不足以支持其龐大人口，另些位處颶風 路徑上，還會碰到其他天災。

今年的高溫，以及未來夏季可能更熱，讓這些危機變得更明顯，但目前為止，還沒嚇阻國人搬往該地區。

過去十年，陽光帶便貢獻全國人口成長的75%，目前全國約50%人口住在陽光帶。

出現酷熱，民眾有人選擇留下來，有人打算搬離。

大衛2018年搬到鳳凰城，是想與家人住靠近一些，但今夏的絕對酷熱，還有一直飆升的物價，正逼迫他思考要不要搬回氣候較涼爽的地區。

自1988年起生活在休士頓 市的甘先生表示，要不是自己的職涯完全與城市的能源及發電綁在一起，他一定會想法子搬走。

2015年由密蘇里州搬到休士頓的萊瑪表示，她正在想搬回北方，原因是太熱，又擔心颶風威力。

也有不想搬走的人。今夏由俄勒岡州波特蘭市搬到亞特蘭大市的崔西表示，天氣方面她絕不後悔，雖然夏季電費爬高，但較暖的冬天會平衡過來。

Climate Alpha公司以AI來衡量氣候韌力，其執行長卡納(Parag Khanna)表示，重點不光在目前有多熱，還要看未來變得多熱。

陽光帶各州面臨的風險不只有高溫，例如佛州，颶風的風險更強於氣溫及熱浪。

隨著極端天候事件更劇烈、頻繁，未來幾年內，氣候住居泡沫勢將侵蝕很多美國房地產價格。