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通貨膨脹 調查：年收入17.5萬元 1/4中上階層仍喊窮

通貨膨脹 調查：年收入17.5萬元 1/4中上階層仍喊窮

編譯周芳苑／綜合15日電
彭博社調查發現，全美年收入17萬5000元以上的人當中仍有四分之一覺得自己「非常窮」、「窮」或者「過得去但吃緊」。圖為紐約曼哈頓百貨公司內的購物人潮。(Getty Images)
彭博社調查發現，全美年收入17萬5000元以上的人當中仍有四分之一覺得自己「非常窮」、「窮」或者「過得去但吃緊」。圖為紐約曼哈頓百貨公司內的購物人潮。(Getty Images)

彭博社(Bloomberg)針對所得在全美排名前10%者當中1000人所做的調查發現，這些年收入至少17萬5000元以上的人有四分之一覺得「非常窮」、「窮」或者「過得去但吃緊」。

這項調查以擁有高薪工作者為對象，包括律師、建築公司老闆、醫生、加盟店老板，以及擁有自己房屋並有退休儲蓄的人。

這些經濟中上層人士僅50%認為自己過得不錯，覺得「有錢」或「非常有錢」的人僅25%。

甚至有些人年收入高達500萬元都還覺得財務吃緊。

將近60%的高所得受訪者表示，他們擔心財務狀況，約25%覺得財務比不上父母親那一輩。

彭博社將收入豐厚卻依舊喊窮的矛盾歸因於通貨膨脹，此外，社群媒體助長炫富風氣，人人相互比較生活型態也是重要因素。

許多追求富裕的人已考慮放棄在紐約市、洛杉磯、邁阿密等昂貴城市置產，轉而在低所得稅及低生活成本的南卡羅來納州、德州或西維吉尼亞州落腳。

彭博社調查係以人口普查數據為依據。

紐約都會區年收入20萬元的專業人士如果搬到南卡羅來納州月桃灘市(Myrtle Beach)生活，會感覺比之前富裕4萬1772元，主要是因為生活成本降低17.3%、住房成本少了近1萬元；又如，薪資不變，從紐約市搬往德州休士頓將因為生活成本便宜13%、年住房成本少6100元而覺得比之前富裕3萬元。

根據SmartAsset，紐約市曼哈頓生活成本較全美平均貴137.6%。

佛州因許多人遷入而房價上漲，但調查發現，年所得20萬元的紐約人搬到邁阿密財務仍較輕鬆，感覺比過去富有8553元。

受訪的佛州那不勒斯(Naples)67歲女士黛博拉‧柯爾賓(Debra Corbin)住在價值130餘萬元房屋裡，仍然擔心沒錢，她認為「富有」是主觀的，以前在伊利諾州南部家鄉時感到很富有，如今住在那不勒斯，周圍太多億萬富翁，很難感到富有。

猶他州鹽湖城53歲律師布蘭布爾(James Bramble)年薪35萬元，他認為，感到富有應該是「不再需要依賴金錢」，不工作仍可過得很好，而他則尚未達到那個境地。

南卡羅來納州 紐約市 西維吉尼亞州

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