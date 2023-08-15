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電擊、開槍恐嚇、凌虐2非裔 密西西比6「流氓小組」白警再認罪

記者張聲肇／綜合報導
涉嫌襲擊、凌虐兩名非裔而被控妨礙司法、共謀阻礙檢方起訴等罪名的六名密西西比州前任警員，14日在州刑事法庭上全部認罪，將面臨5到30年或甚至更高的刑期。(美聯社)
涉嫌襲擊、凌虐兩名非裔而被控妨礙司法、共謀阻礙檢方起訴等罪名的六名密西西比州前任警員，14日在州刑事法庭上全部認罪，將面臨5到30年或甚至更高的刑期。(美聯社)

自稱「流氓小組」(Goon Squad)的六名密西西比州白人警察，今年1月無故凌虐兩名非裔而遭起訴，上周已在聯邦民事庭上認罪，14日在州刑事庭上再度認罪。

本案宣判時，法院內座無虛席，擠滿了媒體記者、民權人士和受害人家屬親友。(美聯社)
本案宣判時，法院內座無虛席，擠滿了媒體記者、民權人士和受害人家屬親友。(美聯社)

檢方說，這六名流氓行徑的警察慣常過度使用武力，並協力企圖掩飾造成被害人中彈受傷的事實。

檢方指出，六名被告沒有搜捕令就擅自闖進民宅，用電擊槍、性玩具等攻擊兩名非裔男子，整整90分鐘的整人過程中，不斷惡言汙語嘲諷受害人，臨走之前還丟下毒品和槍枝，企圖栽贓給受害人。這六名警察事後仍繼續任職，直到審判開始前不久才分別離職。

州檢察官以妨礙司法、共謀阻礙檢方起訴等罪名起訴六人，六名被告全都認罪，各自將面臨5到30年刑期，其中兩人的刑期甚至可能更長。州法院宣判的刑期和聯邦法院的刑期可合併執行，聯邦法院訂於11月宣判。

這六名離職警員，其中31歲的埃爾沃德(Hunter Elward)，28歲的戴德蒙(Christian Dedmon)，52歲的麥卡爾平(Brett McAlpin)，46歲的米德頓(Jeffrey Middleton)和27歲的歐普戴克(Daniel Opdyke)先前是藍金郡(Rankin County)警員；第六位是里奇蘭市(Richland)的31歲前任警員哈特菲德(Joshua Hartfield)。

踢門闖入的戴德蒙和埃爾沃德另被以「入侵民宅」罪名起訴。埃爾沃德也承認犯下「加重攻擊」罪，因為他把手槍放入受害人口中並扣動板機，模擬執行槍決，造成受害人頭部重創。

藍金郡警察暴行被公諸於世後，當地居民有人抱怨說，造成這些員警肆意濫權的是「警察文化」。

美聯社調查報導指出，2019年以來，被告當中有幾人涉嫌至少四起暴力攻擊黑人男性的案件，造成兩人死亡，一人受傷，長期難癒。司法部2月時針對本案啟動侵犯民權調查。

本案發生後，受害人簡金斯(Michael Corey Jenkins)和帕克(Eddie Terrell Parker)不敢再住在密西西比州。簡金斯因舌頭、下巴、頸部被子彈穿過，至今連說話都還有困難。

非裔 密西西比州 司法部

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