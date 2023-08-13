我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

駭客大賽 國防部首度開放入侵衛星

編譯廖振堯／綜合12日電
參加今年DEF CON網路安全會議白帽駭客菁英，正試圖破解美國太空軍的衛星，以幫助軍方建立更安全的太空系統，並找出可能被中國或其他勢力利用的安全漏洞。(路透)
參加今年DEF CON網路安全會議白帽駭客菁英，正試圖破解美國太空軍的衛星，以幫助軍方建立更安全的太空系統，並找出可能被中國或其他勢力利用的安全漏洞。(路透)

在賭城拉斯維加斯舉辦的DEF CON是全球最大規模網路安全會議之一，各國駭客菁英每年此時爭相參加大會舉辦的各種破解大賽，幫助找出不同系統的弱點。而今年特別的是，國防部首次允許白帽駭客攻擊美國太空軍(Space Force)的衛星，幫助軍方建立更安全的太空系統，並找出可能被中國或其他勢力利用的安全漏洞

Politico報導，由太空軍和空軍部署的衛星「月光者」(Moonlighter)，目前在低地軌道上以約每秒5哩的速度運行。五組白帽駭客競爭誰能最先破解並建立與衛星的數據連線，此外還要透過加密和防火牆，阻止對手闖入截斷，冠軍獎金為5萬元。11日的賽局是由衛冕冠軍「Poland Can Into Space」先馳得點，最終優勝隊伍將於13日公布。

駭客比賽可能令人感覺新奇有趣，但也反映出美國敵人發展網路能力來滲透和破壞國防的風險日益增加。衛星數據是美軍引導攻擊、調動部隊、通訊情蒐不可或缺的一環，「金融時報」報導指出一名空軍人員今年春季洩露的數十份機密情報顯示，中國正在發展「拒絕存取、利用、劫持」敵方衛星的能力。

但中國不僅止於發展而已，據資安研究公司賽門鐵克(Symantec)的一份報告，2018年中國駭客鎖定一家未公開名稱的衛星通訊營運商，其任務似乎是監視和探索如何取得衛星控制權。

俄羅斯也一直在烏克蘭磨練其駭客能力。克里姆林宮去年發動戰爭後不久，就滲透了美國電信公司Viasat的衛星網路。Viasat和國家安全局(NSA)高層在稍早的另一場網路安全會議中分析，駭客只花約45分鐘就攻破系統，植入惡意軟體並導致多達4萬5000個數據機離線。

培養菁英駭客人才無疑是解決問題的最佳方法之一，太空軍上尉伯納特(Kevin Bernert)便說希望讓盡可能多的人明智地參與。

駭客 太空 安全漏洞

上一則

EPA擬限汽車碳排 環團、業者皆不滿

延伸閱讀

9+10=21？世界駭客大賽參賽者用「爛數學」騙過AI

9+10=21？世界駭客大賽參賽者用「爛數學」騙過AI
防駭客 Google瀏覽器Chrome每周發布安全更新

防駭客 Google瀏覽器Chrome每周發布安全更新
康州紐海文公校系統 被駭走600萬元

康州紐海文公校系統 被駭走600萬元
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

蒂芬妮‧葛瑪斯在飛機上聲稱一名乘客「不是人類」，引發騷動。(擷自TikTok@knuckelslawncare)

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

2023-08-07 17:14
在教室遭6歲男童槍擊的教師澤溫爾（Abigail Zwerner）。（美聯社）

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

2023-08-10 09:15
加州一家便利商店店員棒打搶匪，由店內顧客拍下的影片爆紅。(截自Instagram@yo_folkers)

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

2023-08-07 15:15
國家氣象局指出，大雨帶來的洪水將為美東地區造成傷害。圖為紐約上個月被洪水肆虐的景象。(Getty Images)

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

2023-08-07 11:06
許多醫師對於薪資被公開討論不以為然。(Getty Images)

平均年薪35萬元 許多醫師不喜歡薪水被討論

2023-08-07 11:42
14歲的華裔網紅Lil Tay。(圖／摘自Instagram)

誰是14歲炫富網紅Lil Tay？她來自華人家庭？

2023-08-10 18:34

超人氣

更多 >
鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼
好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡
中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億

中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億
失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸

失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸
劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注