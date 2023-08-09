近大峽谷百萬畝原住民祖居地 拜登禁開發 列為「國家紀念碑」土地

拜登總統(前坐者)8日在多位原住民圍繞下簽署公告，將亞利桑納州大峽谷國家公園附近百畝土地劃歸為「國家紀念碑」；圖為他簽字後將筆送給該州聯邦參議員席納瑪(左一)。(Getty Images)

拜登 總統8日簽署公告，將亞利桑納州 近大峽谷的百萬畝原住民 起源地定為「大峽谷國家紀念碑祖先足跡地」(Ancestral Footprints of the Grand Canyon National Monument)，禁止土地開發。

這是拜登上任迄今劃定的第五塊「國家紀念碑」土地，環保界讚揚，在共和黨勢力強勁的亞利桑納州，不無著眼明年選舉的用意。

路透報導，拜登此舉受到部分官員和有礦業利益關係者嘲笑，卻是原住民哈瓦蘇派(Havasupai )和霍皮(Hopi)部落多年來的要求。

這片橫跨大峽谷國家公園、滿是野牛、白頭鵰(bald eagle，禿鷹)等動物自古生長的地方，曾是幾個原住民部落的聖地，100多年前原住民被趕走，土地由政府沒收。

政府官員說，這片土地藏有美國鈾礦約1%，合法取得的開礦、打獵、捕魚和放牧權，都會受到尊重；不過，該區禁止開礦已20年，是否延續則不得而知。

拜登說，保存這片土地「不但有益於亞利桑納州，也有利地球，對經濟有好處，對國家的靈魂也有好處。」有利地球、有利國家靈魂等，是拜登的競選語言。

山川俱樂部( Sierra Club)等環保團體支持拜登連任，但拜登批准科諾可飛利浦石油(ConocoPhillips)公司投資70億元開發阿拉斯加油礦時，該團體也極表憤怒。

創立國家公園須經國會立法，建立國家紀念碑只須總統根據「古蹟古物法」發布命令。這條法律已有百年歷史，旨在保護聖地、藝術文物和歷史古蹟。

亞利桑納是拜登能否連任的關鍵州之一，2020年他在該州只贏川普1%選票；2016年，川普在那裏的得票率，比民主黨對手喜萊莉‧柯林頓多3.5個百分點，因此拜登競選團隊打算在此投入大量的財力和人力。