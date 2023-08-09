仇恨圍毆 1名特殊教育老師怒告愛國者陣線
波士頓一名特殊教育老師兼音樂家8日控告「愛國者陣線」(Patriot Front)及其創辦人與若干人士，稱去年在波士頓遊行中遭該白人至上主義團體成員持金屬盾牌仇恨圍毆、導致身心受傷、影響謀生能力。
根據提交波士頓聯邦法院的訴狀，36歲的默雷爾(Charles Murrell III)去年7月2日在波士頓公立圖書館附近演奏薩克斯風，被「愛國者陣線」成員包圍並遭到殘酷攻擊致傷。
默雷爾的臉、頭、手部受傷，飽受情緒壓力，影響他靠音樂維生的能力。
被告包括「愛國者陣線」及其創辦人盧梭(Thomas Rousseau)，另有多位不知名人士。
過去曾受「愛國者陣線」委託的律師戴克(Jason Lee Van Dyke)說，他看到拍攝事發經過的錄影，默雷爾才是肇事的一方，愛國者陣線沒有任何人幹不法之事。
默雷爾自稱是特殊教育老師，提告是為了讓「愛國者陣線」負起責任、幫助他治療並避免其他有色人種孩童有相同遭遇。
來自德州的「愛國者陣線」約100名成員去年在波士頓舉辦「閃電示威」活動，成員手持盾牌沿路行經著名地標，高舉寫著「光復美國」的橫幅。
訴訟稱，「愛國者陣線」訓練成員從事暴力行為，多年來主張針對不同意他們創建「全白人」美國目標的人施暴。
支持默雷爾的組織「人權第一」(Human Rights First)法務長尼延多(Licha Nyiendo)說，打官司旨在消滅這一極端主義團體，並引起人們注意極端主義的危險。
這起官司與2017年維吉尼亞州致命的「團結右翼集會」(Unite the Right rally)的處理模式類似，挨告的若干白人至上主義團體賠償2600萬元；「人權第一」資深顧問斯皮塔尼克(Amy Spitalnick)說，參與集會的仇恨團體破產並邊緣化，運作模式也被揭露。
「愛國者陣線」五名成員去年在愛達荷州同志遊行時，因密謀騷亂而被判監禁幾天；31名成員被捕，包括創辦人。
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