仇恨圍毆 1名特殊教育老師怒告愛國者陣線

36歲的默雷爾(右)去年7月在波士頓公立圖書館附近演奏薩克斯風時，遭「愛國者陣線」成員攻擊。(美聯社)

波士頓 一名特殊教育 老師兼音樂家8日控告「愛國者陣線」(Patriot Front)及其創辦人與若干人士，稱去年在波士頓遊行中遭該白人至上 主義團體成員持金屬盾牌仇恨圍毆、導致身心受傷、影響謀生能力。

根據提交波士頓聯邦法院的訴狀，36歲的默雷爾(Charles Murrell III)去年7月2日在波士頓公立圖書館附近演奏薩克斯風，被「愛國者陣線」成員包圍並遭到殘酷攻擊致傷。

默雷爾的臉、頭、手部受傷，飽受情緒壓力，影響他靠音樂維生的能力。

被告包括「愛國者陣線」及其創辦人盧梭(Thomas Rousseau)，另有多位不知名人士。

過去曾受「愛國者陣線」委託的律師戴克(Jason Lee Van Dyke)說，他看到拍攝事發經過的錄影，默雷爾才是肇事的一方，愛國者陣線沒有任何人幹不法之事。

默雷爾自稱是特殊教育老師，提告是為了讓「愛國者陣線」負起責任、幫助他治療並避免其他有色人種孩童有相同遭遇。

來自德州的「愛國者陣線」約100名成員去年在波士頓舉辦「閃電示威」活動，成員手持盾牌沿路行經著名地標，高舉寫著「光復美國」的橫幅。

訴訟稱，「愛國者陣線」訓練成員從事暴力行為，多年來主張針對不同意他們創建「全白人」美國目標的人施暴。

支持默雷爾的組織「人權第一」(Human Rights First)法務長尼延多(Licha Nyiendo)說，打官司旨在消滅這一極端主義團體，並引起人們注意極端主義的危險。

這起官司與2017年維吉尼亞州致命的「團結右翼集會」(Unite the Right rally)的處理模式類似，挨告的若干白人至上主義團體賠償2600萬元；「人權第一」資深顧問斯皮塔尼克(Amy Spitalnick)說，參與集會的仇恨團體破產並邊緣化，運作模式也被揭露。

「愛國者陣線」五名成員去年在愛達荷州同志遊行時，因密謀騷亂而被判監禁幾天；31名成員被捕，包括創辦人。