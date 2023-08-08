新生兒必用？哺乳枕年售134萬個 10多年已奪162條小生命

2007年至今，嬰兒哺乳枕已奪走至少162個嬰兒性命，聯邦主管機關計畫首度針對哺乳枕頒布安全規範。(Getty Images)

標榜新生兒必用品的嬰兒哺乳枕(nursing pillows)，從2007年以來累計已發生至少162起嬰兒致死案例，聯邦主管機關近期內將首度對哺乳枕頒布安全規範。國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，業界團體則全力反對，並稱政府對這項熱門商品祭出新規，恐怕澆熄餵母乳的風潮。

國家廣播公司調查採訪發現，根據公開紀錄與聯邦政府 內部數據，從2007年以來，至少已發生與哺乳枕有關的162起未滿周歲嬰兒致死案例，其中有嬰兒是從哺乳枕滑下或往後翻覆，導致呼吸道受阻，另外有嬰兒則臉部埋在哺乳枕表面而窒息，意外發生時熟睡的父母僅在數呎之外。

NBC報導指出，絕大多數致死案例的嬰兒未滿四個月，最小的死亡案例新生兒才剛出生三天；至少三起案例是母親餵乳時睡著，醒來時發現寶寶已經死亡。

紐約羅徹斯特(Rochester)戈利薩諾兒童醫院(Golisano Children's Hospital)醫師伊莉莎白‧墨瑞(Elizabeth Murray)說，大家可能以為，對寶寶造成危險的商品大概是買不到的。

業界估計，哺乳枕儼然成為新手爸媽的必備商品，每年在美國銷售量高達134萬個。廠商標榜馬蹄型造型、布料花色與圖樣選擇眾多的哺乳枕，可以讓餵奶時抱小孩變得更方便。

然而，如果消費者不顧哺乳枕的警告標示，讓嬰兒在哺乳枕上睡覺，或留在哺乳枕內卻未密切注意，可能幾分鐘之內嬰兒就會呼吸停止。

聯邦主管機關注意到哺乳枕的安全風險已有數十年之久，但美國消費品安全委員會(Consumer Product Safety Commission，CPSC)到了2020年才對消費者發出警告指出，哺乳枕與類似產品並非為嬰兒睡覺的使用而設計，用來讓嬰兒睡覺是不安全的。

消費品安全委員會當時在聲明中說正在調查嬰兒死亡案例，但未透露案例數量。

消費品安全委員會主席賀恩-薩瑞克(Alex Hoehn-Saric)日前在一場討論會上表示，調查發現在10年期間，累計出現與哺乳枕有關的130個死亡案例。